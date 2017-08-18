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    Во Львовской области СБУ разоблачила изготовителей фальшивых документов для виз

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    Европа открывает для украинцев свои границы (649)

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    По информации СБУ, злоумышленники на заказ подделывали выписки из банковских счетов, справки о доходах, официальные документы миграционной службы и тому подобное.
    СБУ разоблачила изготовителей фальшивых документов для виз
    Facebook СБУ

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции области разоблачили группу лиц, которые подделывали официальные документы для получения рабочих виз, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

    REUTERS Gleb Garanich
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    "Злоумышленники на заказ подделывали выписки из банковских счетов, справки о доходах, официальные документы миграционной службы и тому подобное. Далее подделки подавались заинтересованными лицами в иностранные дипломатические учреждения для оформления рабочих виз", — говорится в сообщении.

    Во время обысков правоохранители изъяли кассовый штамп одного из банковских учреждений, печати юридических и физических лиц, штампы миграционной службы, компьютерную технику, бланки приглашений с одной из стран Европы для предоставления разрешения на трудоустройство за рубежом. 

    Ранее сообщалось, что СБУ раскрыла в Ивано-Франковске группу злоумышленников, которые помогали пересекать границу лицам, которым запрещен выезд по биометрическим паспортам.

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