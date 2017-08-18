Во Львовской области СБУ разоблачила изготовителей фальшивых документов для виз

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции области разоблачили группу лиц, которые подделывали официальные документы для получения рабочих виз, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Злоумышленники на заказ подделывали выписки из банковских счетов, справки о доходах, официальные документы миграционной службы и тому подобное. Далее подделки подавались заинтересованными лицами в иностранные дипломатические учреждения для оформления рабочих виз", — говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли кассовый штамп одного из банковских учреждений, печати юридических и физических лиц, штампы миграционной службы, компьютерную технику, бланки приглашений с одной из стран Европы для предоставления разрешения на трудоустройство за рубежом.

Ранее сообщалось, что СБУ раскрыла в Ивано-Франковске группу злоумышленников, которые помогали пересекать границу лицам, которым запрещен выезд по биометрическим паспортам.