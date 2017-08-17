КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. В Киеве прокуратура совместно с полицейскими задержала 6 участников группы сутенеров и ее организатора — 34-летнюю женщину, которая пыталась передать взятку правоохранителю, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Согласно материалам следствия, злоумышленница вместе с сообщниками организовала деятельность на территории города Киева нескольких притонов, действовавших под видом массажных салонов. Чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование нелегального бизнеса, злоумышленница обратилась к начальнику отдела Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Украины с предложением за денежное вознаграждение не препятствовать ее деятельности. Чиновник на такое предложение не согласился и задокументировал правонарушение", — сообщили в прокуратуре.

Женщину задержали при попытке передать милиционеру денежные средства. Ей готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

"В рамках данного расследования правоохранителями проведено 9 одновременных обысков и задержаны 6 соучастников преступной группы. По месту осуществления их незаконной деятельности изъяты черновые записи, инструкции и письменные обязательства "работниц" массажных салонов по оказанию ими интимных услуг, компьютерную технику и денежные средства", — заявили в прокуратуре.

Прокуратура Киева В Киеве задержали владелицу притонов и 6 сутенеров при попытке дать взятку

Соучастникам группы готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 303 УК Украины (вовлечение лиц в занятие проституцией, сутенерство, совершенные в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 302 УК Украины (создание или содержание мест разврата, сводничество для разврата с целью наживы). Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали начальника отделения полиции в аэропорту "Киев" Соломенского районного управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве, который требовал и получил через посредника-адвоката от гражданина Узбекистана неправомерную выгоду в размере 7 тысяч долларов.