Первый пошел. В Украине началась война за силовые структуры

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу Генпрокуратура Украины распространила информации о том, что в Киеве 27 июля были задержаны на взятке заместитель руководителя одной из общественных организаций и гражданин Украины, которые в сговоре с помощником должностного лица из МВД Украины требовали от бизнесмена более 1,5 млн гривен. За эти деньги они обещали снять арест с предприятия, наложенный налоговиками, а самих фискалов привлечь к уголовной ответственности. Помощницей министра в этом деле проходит некто Иваштенко, а вот общественным деятелем - заместитель руководителя гражданского корпуса "Азов" Бржезинский. Но в постановлении суда на обыск по факту вымогательства фигурирует и замминистра Вадим Троян. Более того, речь идет о том, что он вместе с Бржезинским вымогал вознаграждение, угрожая потерей здоровья, а деньги должна была получить помощница. Перепугавшись не на шутку, силовики так начали путать следы, выгораживая заместителя Авакова, что запутались в них сами.

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Замминистра под колпаком

Скандала бы получилось, если бы журналисты не раздобыли фото обыска в киевской квартире замминистра Трояна. И информация, распространенная ГПУ о том, что к вымогательству крупной суммы денег причастны помощник должностного лица МВД и общественный деятель, получила бы совсем другой смысл. Но на фото из дома Трояна попал следователь ГПУ и оперативники СБУ, а так же внушительный квадратный пакет.

Как обычно, в МВД попытались состроить хорошую мину при плохой игре и убедить, что эта фотография ни о чем не говорит. Что, дескать, это был не обыск, это следователи оформляли протокол после кражи в квартире Трояна, а слухи распространяют "агенты Москвы" и прокремлевские издания, и снимок сделан не на прошлой неделе, а ранее. Вот только фантазии не хватило объяснить тот факт, что на кражу выехал следователь-важняк из ГПУ да еще и в компании с сотрудниками СБУ.

Поспешили замылить глаза украинцам и в ГПУ с СБУ. В СБУ заявили, что в рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о вероятном участии в этих противоправных действиях заместителя главы МВД Украины Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна.

"Таким образом, В. Троян не является подозреваемым лицом. Следствие по данному делу по задержанным лицам продолжается", — заявили в пресс-службе СБУ.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в рамках расследования факта систематического вымогательства денег тремя персонами, среди которых помощник замминистра Иваштенко, один гражданский и представитель ГК "Азов", а ныне младший офицер Нацгвардии Бржезинский, после получения 785 тыс. грн были проведены обыски. Так как, по оперативным данным, указанные лица разделили их между собой и другими лицами.

"В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в помещении заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось", — сообщил генпрокурор.

Скриншот Постановление Печерского районного суда

Но, как утверждает народный депутат БПП Сергей Каплин, 21 июля негласными следственными действиями зафиксирован факт передачи 300 000 с коррупционного куша лично Трояну. Фигурантов задержали.

"Однако странным образом в деле не определен процессуальный статус заместителя Авакова Трояна. Вероятно потому, что за него сейчас идет торг. По моей информации, Трояна задержали и отпустили после истерики Авакова и его шантажа выходом НФ из коалиции", — поделился сведениями Сергей Каплин.

И ничего удивительного нет, Вадима Трояна сейчас пытаются обелить всеми возможными способами.

Из грязи в князи

Должность заместителя министра внутренних дел, курирующего уголовный блок, Вадим Троян получил в начале этого года в качестве утешительного приза. Амбициозный Троян, несмотря на отсутствие знаний и опыта, претендовал на должность руководителя Национальной полиции после ухода с этого поста Хатии Деканоидзе, при которой он был замом и начальником криминальной полиции.

Карьере Трояна в МВД может позавидовать любой. За два года бывший менеджер фирмы Арсена Авакова "Триолан" стал полковником полиции и вторым человеком после министра.

В ноябре 2014 года замкомандира полка "Азов" Вадим Троян из рук министра получил должность начальника милиции Киевской области. И буквально тут же угодил в неприятности. В Интернет попали записи оперативной съемке СБУ из кабинета заместителя Авакова по хозяйственной части — Сергея Чеботаря, который учит молодого руководителя милиции области, на чем нужно делать деньги, а тот интересуется, что может принести прибыль и как. В Интернете таких записей около десятка.

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Развалив работу милиции Киевской области, Троян пошел на повышение, и, как рассказывают, не с пустыми руками. Они с Чеботарем "потеряли" арестованный незаконно намытый песок на миллионы долларов. Возглавляя криминальный блок в полиции, Троян не приехал на место убийства Павла Шеремета - был в отпуске, а во время трагедии в Княжичах, когда полицейские перестреляли друг друга, вообще язык проглотил.

Единственный достойный выход для Вадима Трояна — на время следствия отстранить его от исполнения обязанностей, чтобы не оказывать давление на следствие, считает экс-глава Украинского Национального бюро Интерпол Кирилл Куликов.

"Уважающие себя офицеры сами пишут заявление с просьбой отстранить от должности на время следствия. Но, к сожалению, это навряд ли произойдет. Кто бы что ни говорил, а Троян — это человек не на своем месте. Это должность не для него. Я лично знаю Владимира Бржезинского, он отличный тренер и хороший человек, но любит встревать в дела. Я уверен, что не все так просто. Я не сомневаюсь, что там шел разговор о том, чтобы "порешать вопросы в полиции". Не исключено, что речь шла о невозврате долга. Это тоже одна из тем заработка нашей доблестной полиции", — рассказывает РИА Новости Украина Кирилл Куликов.

Как считает полковник полиции, это дело никуда не денется и будет периодически возрождаться, если возникнет необходимость. У нас началась борьба за силовые структуры. И это первый серьезный сигнал.