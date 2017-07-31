Порошенко и Аваков: вместе невозможно и врозь – никак

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

У президента Порошенко и главы МВД Авакова – специфические взаимоотношения. Внешне их политический союз кажется монолитным: пропрезидентский блок и "Народный фронт" составляют правящую коалицию в Верховной Раде, а экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии и уже экс-украинец Михаил Саакашвили в интервью "Украинской правде" заявил, что Порошенко и Аваков поделили Украину на двоих.

Но на этом фоне в пятницу, 28 июля, произошел показательный инцидент. СМИ сообщили, что заместителя главы МВД, негласную "правую руку" Авакова Вадима Трояна задержали по подозрению в получении взятки на 77,2 тысячи долларов. У него провели обыск. Следом в МВД заявили, что информация о задержании замглавы ведомства неверна. Позднее на странице Службы безопасности Украины в Facebook появилась запись, что Троян – не подозреваемый.

В СБУ также добавили, что информация о Трояне оказалась недостоверной.

После инцидента с Трояном сразу же появились версии, что это следствие конфликта во власти – в частности, между Порошенко и Аваковым. Так ли это, РИА Новости Украина узнало у политических экспертов.

На Авакова надавили, но договорились полюбовно

Фактически Украиной управляет картельная партия власти, в которую входит господин Аваков как одна из фигур политической концессии "Народный фронт", сообщил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Аваков руководит фактически суперминистерством, которое включает в себя не только "Национальную полицию", но и такие силовые структуры как Национальная гвардия, ряд формирований с отчетливой идеологической составляющей, как "Азов", "Миротворец". И, собственно говоря, наличие этого силового ресурса как раз и позволяет господину Авакову чувствовать себя больше чем министром", – отметил эксперт.

Из-за сложившегося положения возникают трения и конфликты, добавляет Золотарев.

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"Естественно, у президента есть подозрения, у Авакова есть амбиции. И такие конфликты были давно прогнозированы. Но пока все прекрасно понимают, и Аваков, и президент, что в результате конфликта могут проиграть обе стороны. Поэтому такие вопросы как инцидент с Трояном, с одной стороны, это элемент давления на Авакова, размягчение его, приглашение к диалогу – надавили… Но, с другой стороны, не довели до той ситуации, когда конфликт стал неконтролируемым: стороны полюбовно договорились", – заявил политолог.

"Альтернативы "Народному фронту" нет"

Между Порошенко и Аваковым – уже не конкуренция, а конфронтация, отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Эта конфронтация, по его мнению, корнями лежит еще в том периоде, когда "Народный фронт" победил в парламентских выборах 2014 года, а Арсений Яценюк стал премьер-министром.

"Мы помним заявления (беглого народного депутата – Ред.) Онищенко, что именно администрация президента, президент запускали информационную дискредитацию Яценюка. Поэтому многичесленных конфликтов постоянно хватает между ними (Порошенко и Аваковым). Единственное, что пока им некуда деваться. То, что они грызутся между собой, выхода из этой ситуации не видят, поэтому цели у них – не подавить противника, не уничтожить его, а ослабить, отодвинуть от финансовых потоков", – сообщил эксперт.

Ситуацию с Трояном Бортник назвал "элементом большой конфронтации между командой президента и командой "Народного фронта".

"Но снова, все было бы хорошо для всех, скорее всего Авакову пришлось бы уступить долю своего влиянитя, но тут вмешались силы, которые опубликовали эту информацию по Трояну, и все пошло не по изначальному плану администрации президента и не в интересах Авакова. Потому что в такой ситуации дискредитируются обе стороны. Одна сторона, которая имеет коррупцию, и вторая сторона, которая ее укрывает, не проводит расследования", – заявил политолог.

При этом, уверен эксперт, "Народному фронту" нет альтернативы: Блок Петра Порошенко больше не сможет собрать ни с кем нужную им коалицию. Поэтому и пытаются отодвинуть "Народный фронт" от источников власти и источников финансирования, но в то же время не изгнать "Народный фронт" из коалиции, не разрушить этот хрупкий баланс, который сегодня позволяет протягивать решения власти, подчекрнул Бортник.

"Удар по заговорщикам"

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук сообщил, что "делом Трояна" Порошенко приступил к уничтожению ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Саакашвили) с помощью уголовных дел: "и основной удар направил на Авакова, через которого проходит финансирование ТАТС и имеющего наибольший "силовой" рычаг — МВД и радикалов".

"Как видим, поняв из позиции Вашингтона, что там пока не рассматривают вариант досрочных выборов, Порошенко выбрал жесткие меры борьбы с заговорщиками. В ход пошли все способы. И лишение гражданства Саакашвили, и уголовные дела против ТАТС. Впрочем, ТАТС должны были заранее понимать: Порошенко просто так власть не отдаст. И будет перегрызать им горло. А кабинетные заговорщики Турчинов-Аваков, немало наворовавшие при Порошенко, оказались к такой битве не готовы…", – написал эксперт на своей странице в Facebook.