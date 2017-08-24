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    Порошенко не пожал руку главе Нацгвардии во время военного парада

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    Президент Украины Петр Порошенко во время военного парада в честь Дня Независимости Украины проигнорировал главу Национальной гвардии Юрия Аллерова.
    канал NewsOne в YouTube

    Президент Украины Петр Порошенко во время военного парада в честь Дня Независимости Украины проигнорировал главу Национальной гвардии Юрия Аллерова, сообщает телеканал NewsOne.

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    Как уточняется, президент пожал руки всем представителям силовых ведомств, кроме главы Нацгвардии.

    После награждения украинских военных и поздравления в адрес сограждан Порошенко по традиции пожимал руки генералам и командному составу ВСУ.

    "Однако, когда очередь дошла до руководителя Нацгвардии Украины Юрия Аллерова, президент тактично увильнул от этого рукопожатия", говорится в сообщении на сайте телеканала.

    Украина в четверг празднует День Независимости, в Киеве прошел военный парад.

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