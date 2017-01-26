Луценко: грузинский доброволец Церцвадзе освобожден из СИЗО

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Гражданин Грузии, участник АТО, подозреваемый в убийстве в России, Георгий Церцвадзе вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве на свободу, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Как и обещал — Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе — если это свои грузины", — написал генпрокурор.

Церцвадзе — ветеран боевых действий 2008 года в Грузии. По данным грузинских СМИ, он принимал также активное участие в боевых действиях на востоке Украины. Ранее пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Церцвадзе задержали в киевском аэропорту "Жуляны" 15 января, Соломенский районный суд Киева арестовал его на 40 суток.

Церцвадзе был ранее объявлен в розыск Россией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенным в 2003 году в Сочи. По словам Сарган, в случае подтверждения информации об участии задержанного в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, РФ будет отказано в выдаче.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.