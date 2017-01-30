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    Общество

    Разыскиваемый РФ гражданин Грузии Церцвадзе просит статус беженца в Украине

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    Георгий Церцвадзе заявил, что "сохраняет надежду получить гражданство Украины", а также рассчитывает, что ему в будущем еще "представится возможность оказать помощь Вооруженным силам Украины".
    Гия Церцвадзе
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Гражданин Грузии Георгий Церцвадзе, который разыскивается Интерполом по подозрению в убийстве на территории РФ, подал прошение о предоставлении ему статуса беженца в Украине, сообщила его адвокат Ксения Проконова.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Церцвадзе был объявлен в розыск Россией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенным в 2003 году в Сочи. Церцвадзе был задержан 15 января в киевском аэропорту "Жуляны", суд в Киеве арестовал его на 40 суток. Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Церцвадзе освобожден из Лукьяновского СИЗО в Киеве. Перед этим Генпрокуратура Украины заявила, что она получила подтверждение участия задержанного в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годах на стороне Киева. Перед этим Генпрокуратура сообщила, что в случае подтверждения этой информации России будет отказано в выдаче Церцвадзе.

    "Мы вступили в процедуру предоставления статуса беженца, поскольку Гие действительно угрожает опасность от правоохранительных органов РФ в случае его выдачи", — сказала Проконова в понедельник на пресс-конференции. По ее словам, Церцвадзе в четверг назначено собеседование в миграционной службе Украины. Она также сообщила, что процедура предоставления статуса беженца может занять около года.

    Проконова добавила, что украинским властям еще в 2015 году было направлено два обращения о предоставлении Церцвадзе гражданства, одно из них лично подал Церцвадзе, а второе — экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко "за особые боевые заслуги" Цирцвадзе в боях на востоке Украины. Адвокат отметила, что она сейчас выясняет, на какой стадии рассмотрения находятся эти представления.

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    Сам Церцвадзе заявил на пресс-конференции, что "сохраняет надежду получить гражданство Украины", а также рассчитывает, что ему в будущем еще "представится возможность оказать помощь Вооруженным силам Украины и Украине в целом" в войне на востоке страны.

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