Ситуация в Украина расшатана до беспредела. Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Реальные цели протестующих на "майдане" Саакашвили — досрочные выборы и расшатывание ситуации; медицинская реформа — это дальнейшая декоммунизация нашего социального законодательства: нет денег — нет лечения; а досрочных выборов пока не будет — власть еще не сделала всего, что обещала Западу. Об этом и многом другом говорили во время традиционной пятничной пресс-конференции "Политические итоги недели" в пресс-центре РИА Новости Украина.

Прощупывают реакцию власти

Со вторника в Киеве продолжается "майдан" Саакашвили: 17 октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Протестующие закрепились под зданием парламента — поставили палатки, организовали небольшой городок. Периодически в нем вспыхивали стычки и заварушки. А уже в пятницу один из лидеров митинга, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пригласил граждан на вече в воскресенье у здания Верховной Рады, которое он называет "майдан реформ".

Политолог Алексей Якубин отметил, что организоваторы обещали вывести на улицы гораздо больше людей, чем вышло фактически — 10-20 тысяч человек. Также он упомянул, что реальных целей протестующие пока на заявляют.

"Организаторы протеста понимали, что эти цели — это просто формальный повод организовать некие действия, начать их под Верховной Радой и посмотреть, какой будет реакция", — сказал эксперт.

Стоят за выборы

Якубин считает, что за протестами видна фигура бизнесмена Игоря Коломойского, и что тот пытается нащупать ахиллесову пяту, слабое место, которое есть у президента. Политолог напомнил, что Коломойскому приходит время возвращать часть долгов по "ПриватБанку", и организация митинга — один из способов направить президента в сторону определенных уступок.

"Но организаторы рассчитывали, что на протест выйдет больше людей…. Но не получилось, и теперь могут заменить лидеров протеста", — предположил эксперт.

Власть же, считает он, пока пытается купировать протест — "пусть стоят палатки, организаторам рано или поздно надоест". Глобальными же целями протестующих он назвал досрочные выборы — или парламентские, или президентские, а также попытку расшатать ситуацию.

Предпродажная подготовка протеста

Протесты начались, палатки поставлены, действие запущено, уверен политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. Впрочем, он считает, что это не "майдан" Саакашвили.

"Любопытно было посмотреть на Саакашвили во вторник и в четверг: он излучал оптимизм, производил впечатление победителя, триумфатора, входящего в побежденный город. А потом он уже был озабочен, не улыбался, скромно стоял на сцене. Мне кажется, он получил не тот результат, который хотел", — сообщил политолог.

В протестах принимают участие очень разнообразные силы: у каждого из них свои задачи, и они прикрылись Саакашвили, добавляет эксперт. Саакашвили же оказался в глупой ситуации, потому что он остался один, и уже не он наступает, а наступают на него.

"Мне кажется, что этот вялотекущий процесс будет так же вяло протекать, и сейчас то, что заявлено всеми субъектами, это была предпродажная подготовка. Товар показали, радикальные силы, те, кто вооружены уже сегодня, показали, что у них есть товар поприличнее чем то, что предложил Саакашвили, и теперь будут искать покупателя. Покупателем может оказаться Петр Алексеевич (Порошенко), ему бы это было выгодно, потому что у него — самая нестабильная ситуация", — заявил Рудяков.

Он напомнил, что во время прежних майданов были провокации и из-за них ситуация раскручивалась. И теперь, считает он, провокации не исключены, "наоборот, они запрограммированы". Скорее всего, страна будет выходить из этой ситуации тоже через Майдан, но через какой — пока непонятно.

Готовьтесь платить в разы больше

Вторая важнейшая тема недели — голосование в Верховной Раде за так называемую медицинскую реформу. Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков попытался найти в ней позитивные моменты.

"Мы знаем, что сейчас без 50-100 гривен в больницу нечего идти, шансов получить адекватное медобслуживание — немного. Все медикаменты, действительно, покупаются. Но для среднего класса и для людей, которые имеют достаток выше среднего, это глобально никак не отразится на жизни. Только платежи теперь будут официальные, и теперь они наверняка будут в разы больше", — сообщил политолог, добавив, что на этом плюсы и заканчиваются.

При этом у пенсионеров и детей шансов получить медицинское обслуживание будет не очень много, уверен эксперт: "если у детей такой шанс еще сохраняется, то у старшего поколения шансы попасть в лечебные учреждения очень сильно падают".

При этом пока непонятно, сколько реально будут платить украинцы: "реформу приняли, теоретическое бюджетирование назвали, а сколько будет стоить — неизвестно".

Важный фактор здесь также, добавил Разумков, — отношение врачей: если человека со средним достатком можно будет отправить на анализы, сделать какие-то манипуляции, за которые он будет вынужден заплатить, то у бабушки-пенсионерки лечение может закончится на стадии осмотра.

"Пострадают пенсионеры и сельские жители"

Алексей Якубин назвал медицинскую реформу "дальнейшей декоммунизацией нашего социального законодательства".

"У нас думали, что декоммунизация — это памятники поснимать и символы поменять, а в итоге видим, что у нас декоммунизация — разрушение социального контракта", — заявил политолог.

По его словам, медицинские изменения — это де-факто узаконивание платной медицины даже в государственных учреждениях.

"Мы силами (и.о. министра здравоохранения — Ред.) Супрун и ее окружения отходим от универсальной системы к новой, рыночной, американской, но которая в США дает колоссальные сбои", — сообщил эксперт.

Получается новый принцип: если у тебя нет денег — ты будешь исключен из медицинской системы, пациент превращается в клиента. При этом в первую очередь пострадают пенсионеры и сельские жители. Кроме этого активно идет борьба за 100 миллиардов гривен, которыми теперь планируют распределять из центра в ручном режиме, добавил политолог.

"В целом изменения показывают, насколько власть оторвалась от мнений граждан", — заявил Якубин.

"Власть показала истинное лицо"

Павел Рудяков считает медицинскую реформу общенациональной бедой.

"С одной стороны, власть показала свое истинное лицо — шакалий оскал, стыдливо прикрытый интеллигентскими очочками. Есть второй момент: поскольку эту реформу через нас и наши будущие трупы проталкивали наши западные так называемые партнеры, они показали наше реальное место в той Европе, куда мы вернулись, если верить Петру Алексеевичу…. Это место возле европейской параши, самое последнее место. Таких медицинских условий, которые заложены в этой еще недописанной реформе, нигде нет", — сообщил политолог.

Главный вывод из реформы: кто не успел вылечиться — будет жить с болезнями, резюмировал эксперт.

Инстинкт политического самосохранения

Протесты под Верховной Радой хоть и всколыхнули украинский политикум, но вряд ли приведут к досрочным выбором — президента или в парламент, считают политологи.

Дмитрий Разумков назвал протестующих "террариумом единомышленников, которые будут делать все, чтобы заработать очки".

"Но события под Радой вряд ли приведут к досрочным выборам. Потому что нужен кто-то, кому это будет выгодно. Выгодно это только одной политической силе, которая сегодня представлена в парламенте, а у Саакашвили низкие шансы получить хороший рейтинг на выборах…. Но у Тимошенко вряд ли удастся продавить идею досрочных выборов, вряд ли администрация президента на это пойдет, а если глобальных социальных потрясений не будет, кроме решения президента выйти на них не получится", — сообщил политолог.

К Порошенко, добавил он, можно относиться по-разному, но он — не политический самоубийца, чтобы идти сегодня на выборы.

"Потому что это значит похоронить рейтинг партнера по коалиции — «Народного фронта», не факт, что будут лучше партнеры в следующем созыве. И второе — это значит похоронить частично сам БПП, потому что если мы посмотрим на социологические исследования, которые есть сегодня, они разнятся с результатом, которые получил БПП на прошлых выборах", — напомнил эксперт.

Выборы не нужны властям и Западу

Для досрочных выборов нет политической воли у тех, кто принимает решения внутри страны, подчеркнул Павел Рудяков.

"И Запад во всех своих ипостасях говорит, что выборы проводить не нужно. Тем более, позиция Запада понятна, потому что банда, которая сейчас, она еще не отработала свой кредит — ни по полному отсечению русских денег, русского бизнеса, ни по передаче через приватизацию живых объектов туда, куда они должны быть переданы. Их еще никто не будет никуда не отпускать, они еще должны отработать", — сказал политолог.

Сейчас для власти было бы оптимально провести досрочные выборы, чтобы выпустить пар протестной активности: до 70% граждан считают, что страна идет не в правильном направлении, привел цифры Алексей Якубин.

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"Но власть на это не пойдет. Скорее всего оппозиционные силы, Радикальная партия и другие, кто голосовал (за медреформу и другие законопроекты — Ред.), получили гарантии, что президент сделает все, чтобы досрочных выборов в парламент до 2019 года не произошло", — резюмировал эксперт.