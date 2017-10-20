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    Фотоленты

    А возле Рады музыка играет. Будни палаточного городка

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (215)

    (обновлено: )174
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Около сотни человек продолжают акцию протеста у здания Верховной Рады, обстановка на месте спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

    Митингующие готовят еду на полевой кухне, собираются группами, беседуют, некоторые из них поют песни. Демонстранты меньше идут на контакт с представителями прессы, на вопросы о дальнейших планах отвечают кратко: "Стоим до конца".

    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Майдан Саакашвили: а кому-то нужен Саакашвили?

    Время от времени по палаточному городку проходит священник и кропит участников акции священной водой, а также читает молитву.

    Количество палаток возле парламента остается неизменным — около 20 больших военных палаток на улице Грушевского, несколько таких палаток, а также десятки меленьких туристических стоят на площади Конституции и в Мариинском парке неподалеку. Участники акции в первой половине дня организовали уборку территории палаточного городка.

    Количество правоохранителей в правительственном квартале в центре Киева значительно уменьшилось. Силовики в основном стоят по периметру здания Рады, а также на входах в палаточный городок. Они выборочно проверяют входящих на территорию акции протеста.

    Читайте также: Майдан Саакашвили: а кому-то нужен Саакашвили?

    В четверг организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

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