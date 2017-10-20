Майдан Саакашвили: трансформация требований и реакция власти

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Требовать от власти невыполнимого, а когда та идет на уступки, резко выдвигать новые условия, для Майдана любого уровня всегда было правилом хорошего тона. В ходе Оранжевой революции в 2005-м Виктор Ющенко и его команда регулярно меняли правила игры. В таком же ключе действовали и организаторы Революции достоинства. Когда президент Виктор Янукович, казалось бы шел на попятную, Майдан вдруг разворачивался на 180 градусов и придумывал что-то новое.

Не удивительно, что и у тех, кто на этой неделе собрался под стенами Верховной Рады аппетит тоже рос по мере того, как власть была готова выполнять заявленные требования.

Новые условия

Едва депутаты после недели прений направили законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности на рассмотрение КС, на сцене под Радой появился нардеп Юрий Деревянко. Назвав голосование в парламенте только первым успехом митинга, политик тут же озвучил новое требование участников митинга к президенту Украины Петру Порошенко.

"Мы сегодня требуем от президента немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады об антикоррупционном суде. Требуем, чтобы президент это сделал немедленно, до конца сегодняшнего дня", — заявил депутат под одобрительный гул толпы.

А под вечер депутаты в сопровождении участников акции протеста через коменданта Администрации президента передали Петру Порошенко новые предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов, чтобы именно их он внес на рассмотрение парламента. Чтобы глава государства не вздумал увильнуть, митингующие продемонстрировали серьезность своих намерений — начали утеплять свои боевые редуты, пронесли под Раду пенопласт и новые палатки.

Имитация выполнения

Какими могут стать новые требования протеста, вероятней всего, станет в ближайшее воскресенье, когда митингующие проведут анонсированное Михаилом Саакашвили вечепод Верховной Радой. Не исключено, что грузинский экс-президент и его команда озвучат к власти уже новые требования.

"Чтобы выдвигать новые требования, митингующим нужен новый виток эскалации конфликта, а протест должен стать массовым», - говорит политолог Руслан Бортник. "Среди новых "хотелок" может оказаться и наказание ближайшего окружения Порошенко, и расследование "оффшорного" скандала, и досрочные выборы в Раду, и даже импичмент президенту. В настоящее время утихающий митинг попросту не может выдвигать новые требования. Все, что возможно — это удерживать старые. Тем более, что их власть выполнила от силы процентов на десять. Произошла определенная имитация, что прекрасно понимают лидеры оппозиции".

Результат не нужен

Между тем, по мнению эксперта, не стоит ждать, что во время протестов в числе требований появятся социально-экономические вещи, близкие простым людям.

"Сегодня мы имеем дело не с реальным майданом, а с хорошо спланированной политической акцией. Поэтому и звучат достаточно узкие политические требования. Под социальные требования, как правило, выходят отдельные люди, а не партийные активисты. Но нужно понимать, что социальные требования бьют не только по президенту, но и по олигархам, которые "сидят" на экономических системах, тарифах и т. д. Это уже новые противники, и мне кажется, что оппозиция пока не готова с ними бороться. По большому счету, оппозиция выбрала именно эти три пункта, поскольку понимает, что сейчас они мало выполнимы", — говорит политолог.

По словам Бортника, организаторам акций не нужен результат, им важно создание политического кризиса, через который можно будет выйти на более "широкие требования".

Ход конем

Похожей точки зрения придерживается и политолог Андрей Золотарев, который считает приоритетом митингующих именно раскачку ситуации в стране, но никак не выполнения заявленной тройки требований. Вместо с тем, он считает, что команда Саакашвили вполне может прибегнуть к неприкрытому популизму.

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"С учетом того, что Порошенко пытается перехватить инициативу по части снятия неприкосновенности с депутатов, вполне возможна рокировка требований", — отмечает эксперт. "Сегодня куда больший резонанс в обществе вызывает тема геноцидной медицинской реформы. Не исключено, что команда Михаила Саакашвили перейдет на более близкие простому народу требования. Майдан осенью 2013-го был куда менее многочисленным чем то, что сегодня мы видим под Верховной Радой, но тем не менее, массовой поддержки нет. Чтобы ее получить, нужно озвучить насущные для граждан темы и лозунги. Участники акций протеста не собираются сворачиваться, поэтому такое развитие событий вполне возможно".