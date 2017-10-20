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    "Мы не просим, а требуем". Полиция обратилась к митингующим под Радой

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (201)

    (обновлено: )61102
    По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранители требуют от митингующих освободить улицу Грушевского для свободного проезда и перейти в Мариинский парк.
    Правоохранители под Верховной Радой
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители пытаются убедить митингующих перенести палатки с проезжей части улицы Грушевского у Верховной Рады на территорию расположенного рядом Мариинского парка, сообщил в пятницу начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    "Мы не просим, мы требуем освободить улицу Грушевского, и пока требуем этого методом убеждения. И мы считаем, что нам удастся убедить все-таки добровольно освободить (дорогу — Ред.) для свободного проезда, для удобства жителей города Киева, и перейти пока в Мариинский парк. Мы проводим переговоры", — сказал Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

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    По его словам, размещение палаток на проезжей части улицы затрудняет проезд в центре Киева. По словам Крищенко, судя по всему, пока организаторы сами не знают, что будут делать дальше, но полиция будет обеспечивать порядок, пока будет акция протеста.

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    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

    За время митинга были несколько стычек митингующих с правоохранителями, в результате которых были пострадавшие с обеих сторон.

    На утро пятницы у здания Рады остаются митингующие, часть из них провели ночь в палаточном городке, при этом многие заявили о разочаровании в организации мероприятия.

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