Саакашвили собирает на воскресенье вече под Радой

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пригласил граждан на вече в воскресенье у здания Верховной Рады Украины в центре Киева, которое он называет "майдан реформ", следует из анонса мероприятия, размещенного на странице Саакашвили в Facebook.

В четверг организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

"Приглашаем вас на вече. Воскресенье, 22.10, 12.00 возле Рады на "майдане реформ". Обсудим план победы над олигархатом: "Украина после Порошенко". Саакашвили, Лещенко, Деревянко, Соболев (депутаты Рады — ред.) и много других интересных людей", — говорится в анонсе на странице политика.

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Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

В пятницу у здания Рады остаются митингующие, часть из них провели ночь в палаточном городке, при этом многие заявили о разочаровании в организации мероприятия.