Страх президента. Порошенко охраняют от народа, как в свое время Януковича

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В первый день, как только под Верховной Радой начался "майдан" Саакашвили и в правительственный квартал были стянуты около 4 тысяч сотрудников полиции, еще несколько сот вооруженных полицейских, нацгвардейцев, сотрудников СБУ и управление государственной охраны (УГО) были отправлены на охрану дворца президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом. Сейчас гаранта берегут как яйцо Фаберже, со всей осторожностью.

Как рассказал РИА Новости Украина один из бывших сотрудников УГО, такие меры безопасности применялись только в охране президента Виктора Януковича в феврале 2014 года.

Дежа вю 2014 года

Сотни вооруженных сотрудников МВД и Нацгвардии, техника, в том числе и бронированная, несколько десятков полицейских автомобилей во вторник окружили имение президента в Козине, не допуская никого посторонних. Мимо проехать разрешалось только местным жителям. На самой территории усадьбы Порошенко засели сотрудники УГО и СБУ и это не говоря о резерве, который расположился неподалеку.

Эта картинка напомнила февраль 2014 года Новые-Петровцы, где проживал сбежавший в РФ Виктор Янукович. И, складывается впечатление, что Петр Алексеевич народного гнева боится не меньше, чем Виктор Янукович, а может быть и больше, если мирный митинг под ВР спровоцировал повышенные меры по безопасности гаранта.

Как объясняет один из бывших сотрудников УГО на условиях анонимности, усилять охрану должны только в случае серьезной и реальной угрозы охраняемому лицу. А просчитывает риски начальник личной охраны.

"Как только возникает необходимость к охранным мероприятиям тут же привлекается не только УГО, а МВД, СБУ и если надо даже пограничники. В зависимости от ситуации. Начальник УГО пишет соответствующее письмо и на его просьбу выделяют столько человек, сколько требуется. Что интересно, но сегодня все делается так же, как во времена Януковича. Для охраны периметра выставляют Нацгвардию, тогда внутренние войска. Подъезд к дому охраняет спецназ, тогда «Беркут» и патрульная полиция, тогда ГАИ. Но а внутри, как водится, сосредоточены сотрудники УГО и СБУ, в том числе и «альфовцы». Это уже вторая и более серьезная линия обороны в случае штурма. Охрана президента дополнительно к пистолетам вооружается еще и автоматами, могут установить пулеметы и по периметру усадьбы, а так же расставить на площади мины-ловушки. Само собой, чтобы уберечь охраняемое лицо выпускают «ложный» кортеж, могут и не один, а самого президента везут в Киев в какой-то неприметной машине. По решению личной охраны, если очень не безопасности, то семью Порошенко могут переселить, у него же не один дом. И в зависимости от ситуации, президенту могут предложить не ездить в Козин, остаться в столице, но, как показывает опыт предыдущего президента, это исключено, потому что каждый себя считает Богом и царем. Топнет ножкой и все это делать будут", — рассказывает экс-сотрудник УГО.

Лучше перебдеть

Как считает бывший сотрудник управления охраны, сегодня реальной угрозы жизни гаранту нет, это не то, что было в 2014 году. Люди митингуют мирно, ну приехали выразить протест, покричать под домом Порошенко, но не докричавшись уехали.

К слову, ни на одного из наших президентов не было совершено ни одного покушения. Но если раньше это было сложно осуществить из-за отсутствия спецсредств, то сегодня в распоряжении многих украинцев оказались минометные установки, гранатометы, дроны и прочее вооружение привезенное из АТО.

"Вспомните, сколько было покушений на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, реальных, в него и стреляли, его и подрывали. И охрана его прикрывала. А охрана нашего президента действует по-принципу: лучше перебдеть, чем недобдеть. Отчитаться перед гарантом, что вот мол сколько охраны нагнали, работаем, бережем. При этом, реально ни один из сотрудников УГО не попадал в экстремальные ситуации, когда реально приходилось действовать, защищать, прикрывать, уводить. Все познания сотрудников, увы, только в теории и на тренировках. Скажу так, сегодня если надо для охраны тысячи человек пригонят, они же за это не со своего кармана платят, но надеяться гаранту и полагаться можно только на "личников", от них зависит его жизнь", — отмечает наш собеседник.

В реальности, если бы кто-то задумал покушение на любого из охраняемых объектов, не зависимо от статуса, это сегодня можно провернуть легко. Ведь на президентов США и лидеров других стран совершали покушения и некоторые были удачные, подчеркивает экс-сотрудник УГО.

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"Все зависит от того, кто планирует это мероприятие и какие есть возможности. Если какая-то страна — это неограниченные возможности, если это любители — у них будет другой подход. Но самые страшные — это фанатики, они по возможностям и решимости переплюнут всех и могут реально добиться результата, неважно, какой ценой", — отмечает эксперт.

При том, что реально гаранту сегодня ничего не грозит, страх народного гнева — реален. Как рассказал РИА Новости Украина одни из сотрудников Администрации президента, Петр Алексеевич переживает самым серьезным образом и даже начал заглядывать в бутылку. Кроме гаранта, усилили свою охрану некоторые министры, спикер и народные депутаты.