Протестующие передали Порошенко новые требования

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Группа депутатов в сопровождении участников акции протеста у Верховной Рады передали президенту Украины Петру Порошенко через коменданта его администрации подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов, чтобы он внес их на рассмотрение парламента, сообщил внефракционный депутат Юрий Левченко.

Ранее участники акции протеста пришли к Администрации президента и направили к нему делегатов с намерением передать Порошенко депутатский проект закона о создании антикоррупционных судов в Украине.

"Комендант администрации президента сказал, что Порошенко на рабочем месте, мы передали законопроект об антикоррупционном суде, он должен его зарегистрировать и большинство в Раде должно за него проголосовать", — заявил Левченко, поддерживающий протест у Рады, участникам пикета после возвращения делегации из АП.

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После этого участники пикета без происшествий вернулись в палаточный городок у Рады, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Ранее в четверг парламент Украины отклонил три законопроекта о выборах депутатов, предполагающих изменение избирательной системы, на принятии которых настаивают митингующие у стен Рады.