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    Общество

    Протестующие передали Порошенко новые требования

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (189)

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    Участники акции протеста передали Петру Порошенко подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов. Они считают, что президент "должен его зарегистрировать", а большинство в Раде - проголосовать.
    Участники протеста в правительственном квартале Киева, 19 октября 2017
    facebook.com/dostali.hvatit

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Группа депутатов в сопровождении участников акции протеста у Верховной Рады передали президенту Украины Петру Порошенко через коменданта его администрации подготовленные депутатами предложения по законопроекту о создании антикоррупционных судов, чтобы он внес их на рассмотрение парламента, сообщил внефракционный депутат Юрий Левченко.

    Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
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    Ранее участники акции протеста пришли к Администрации президента и направили к нему делегатов с намерением передать Порошенко депутатский проект закона о создании антикоррупционных судов в Украине.

    "Комендант администрации президента сказал, что Порошенко на рабочем месте, мы передали законопроект об антикоррупционном суде, он должен его зарегистрировать и большинство в Раде должно за него проголосовать", — заявил Левченко, поддерживающий протест у Рады, участникам пикета после возвращения делегации из АП.

    Читайте также: "Майдан" Саакашвили: новый сбор под Радой, "осада" Порошенко

    После этого участники пикета без происшествий вернулись в палаточный городок у Рады, передает корреспондент РИА Новости.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

    Ранее в четверг парламент Украины отклонил три законопроекта о выборах депутатов, предполагающих изменение избирательной системы, на принятии которых настаивают митингующие у стен Рады.

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