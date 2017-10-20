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    Киев

    Порошенко и Аваков поскандалили из-за палаточного городка - СМИ

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (206)

    (обновлено: )23710
    По данным СМИ, скандал произошел еще 17 октября. Президент якобы был раздражен, так как "людям Саакашвили и Семенченко" удалось установить палатки на улице Грушевского.
    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым "произошел скандал" из-за того, что митингующим удалось установить палатки у парламента, утверждает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники.

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    "По данным "Украинской правды" от источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал на Банковой руководителей полиции и главу МВД. Президент был раздражен из-за того, что людям Саакашвили и Семенченко (депутат Рады — Ред.) удалось установить палатки на улице Грушевского. Президент обвинил Авакова, что это тот позволил появиться палаточному городку. У главы МВД были свои аргументы: выбирая между кровавой дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее", — пишет в пятницу издание.

    По данным издания, 19 октября вечером Аваков снова был у Порошенко на Банковой, однако о результатах встречи не сообщается.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

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    В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

    Также в четверг организаторы акции заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста, остальные политические силы прекращают участие в митинге, после чего в лагере осталось около сотник человек.

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    За время митинга были несколько стычек митингующих с правоохранителями, в результате которых были пострадавшие с обеих сторон. В пятницу у здания Рады остаются митингующие, часть из них провели ночь в палаточном городке, при этом многие заявили о разочаровании в организации мероприятия. Дальнейшие планы организаторов митинга пока неясны.

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