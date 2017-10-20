Тренд дня: жесткие последствия медреформы депутатов не коснутся

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Верховная Рада накануне приняла скандальную медреформу, вызвавшую шквал критике в обществе и неоднозначную реакцию как врачей, так и экспертов.

Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". Если сейчас государство выделяет средства по принципу "есть больница — держите деньги", то в будущем деньги будут выделяться на конкретного пациента. То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет.

Законопоект еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

Эксперты и аналитики наряду с врачами продолжают анализировать принятую реформу и ее последствия для общества.

По мнению политтехнолога Дмитрия Раимова, медицинскую реформу поддержали те, кто может позволить себе лечение за границей.

"Тысячи людей сказали слово "за" платную медицину. Но никто не увидел цены на неё. "За" кричат те, кто может позволить себе частную или за границей лечится. Меняется система. Деньги за пациентом. Ок. А цена на то, что было бесплатно, какая будет? Прайс. Это как прийти в дорогой ресторан и кричать "неси мне все с этой страницы", при этом с собой взяв 100 евро", — написал Раимов в Facebook.

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По его словам, утвержденных на медуслуги цен так никто и не увидел, а новые расценки станут неподъемными для пенсионеров.

"Врачей лучше у вас не будет (медобразование без реформы). Но денег у вас на лечение, на операцию уж совсем не будет. Платная медицина, страховая медицина — все это хорошо для моего поколения. Но для стариков — это неизбежная смерть. Страна не страхует (!) всех пенсионеров. Нет. Простите нас, старики", — подытожил эксперт.

Facebook Dmitro Raimov Скриншот с сайта Facebook

Политолог Николай Спиридонов обратил внимание на декларируемые улучшения в медицинской сфере, многие больницы годами не видят ремонта.

"Мы много говорим о медицинской реформе, о каких-то мифических деньгах, которые "ходят за пациентом", в тоже время ряд больниц Киева и других городов — элементарно годами не видят ремонта. Этим они разительно отличаются от Верховной Рады и других госучреждений, на которые выделяются миллиарды гривен", — уточнил эксперт.

Он привел в пример столичную гематологическую больницу на Рижской, которая давно требует капитального ремонта.

Facebook Николая Спиридонова Скриншот с сайта Facebook

"Но никто её не ремонтирует, поскольку депутаты там всё равно не лечатся. А о простых гражданах думать особо некому…", — резюмировал Спиридонов.

Экономический эксперт Андрей Блинов акцентировал, что рамки реформы правильны и понятны, однако "детали аховые".

"Подробные подсчеты, сколько и чего должно остаться на каждом уровне, так и не были произведены, единые протоколы лечения не утверждены, диагностика всех и каждого не возведена в безусловный must", - подчеркнул эксперт.

Facebook Андрея Блинова Скриншот с сайта Facebook

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев, комментируя введение платной медицины, напомнил, что в Украине медпомощь платная уже давно, в чем он убедился на своем примере.

Facebook Юрия Ткачева Скриншот с сайта Facebook

"Вопрос в том, что даже поверхностный медосмотр и простое назначение стандартного лекарства без "котлетки" не происходило. Вот такая вот "бесплатная" медицина. Причём в это самое время из бюджетов различных уровней выделялись значительные деньги на то, чтобы эта "бесплатная" медицина была действительно бесплатной. Разумеется, все эти деньги разворовывались", — уточнил Ткачев.

По его словам, в целом ряде медучреждений широкий спектр медицинских услуг, особенно для неплатежеспособных граждан, оказывается бесплатно. Иногда — даже полный комплекс услуг.

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"Так вот, суть медреформы на самом деле состоит не в каких-то преобразованиях, а в узаконивании и расширении уже сложившейся практики — ну и в том, чтобы не выделять деньги, мол, всё равно их разворуют. Т.е. вместо того, чтобы бороться с хищениями, решили убрать предмет хищений. Определённая логика в этом, конечно, есть. Но такая ли логика реформ нам нужна?" — подытожил журналист.