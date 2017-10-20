Гройсман предупредил, что пока не стоит ждать успехов медреформы

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. В результате внедрения медицинской реформы граждане Украины получат качественные услуги по охране здоровья и будут жить дольше, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы опоздали ровно на 26 лет для того, чтобы начать формирование качественной системы здравоохранения. По всей стране несовершенная система, 97% людей платят за медицину и получают достаточно низкое качество, а врачи вынуждены находить посторонний заработок. Это неприемлемая ситуация, и закон, который мы приняли, дает возможность изменить систему финансирования", — заявил Гройсман в эфире ТСН.

Он отметил, что теперь финансировать будут не стены больниц и не пустые койко-места". "Мы будем финансировать конкретную медицинскую услугу. Человек хотел сделать МРТ, ему нужно 800 гривен – он пойдет сделает МРТ, и государство за это МРТ заплатит. Это эффективная оплата всех услуг, которые необходимы и на первичном, и на вторичном уровнях. То есть мы повысим эффективность использования средств и направим эти средства в жизнь и здоровье людей. Более того, эти средства будут там, где человек сам выбирает заведение, и это учреждение должно соответствовать качественным критериям", — добавил премьер.

В то же время, по словам Гройсмана, для достижения результата нужна длительная и тяжелая работа. "Я абсолютный реалист. Настолько здравоохранение запущено, что нам потребуется несколько лет серьезной тяжелой работы, и я готов брать на себя ответственность, объединять людей, будет сейчас создана рабочая группа по внедрению этой реформы. Она будет инклюзивная, и мы будем очень взвешенно и серьезно внедрять эти изменения. Мы должны получить качественную услугу для украинских граждан, и больницы должны превращаться в такие, в которых есть расходные материалы, нормальное оборудование, в которых есть нормальное отношение к людям", — подчеркнул глава Кабмина.

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Он убежден, что почувствовать первые успехи медицинской реформы украинцы смогут уже через несколько лет. "Я думаю, что фундаментально через несколько лет мы сможем увидеть первые успехи. Но это не означает, что мы будем ждать два года. Мы уже сейчас запустили бесплатные лекарства для украинских граждан… Мы построим в этом году 13 новых кардиоцентров, у кого есть проблемы с сердцем – это уже будет решаться. Мы завершаем в этом году "Охматдет". Мы будем расширять перечень бесплатных лекарств. То есть мы со временем будем показывать, что на самом деле ситуация меняется", — сказал Гройсман.

Премьер-министр также отреагировал на критику принятие медреформы. "Распространяют ужасы те, кого все устраивает в здравоохранении и государстве. Я когда слышу, как некоторые политики начинают говорить, что все пропало, я вспоминаю, что они говорили и год, и два, и пять лет назад. Это чушь, больниц меньше не станет. Был принят закон в первом чтении о поддержке сельской медицины – там надо наводить порядок… Мы будем платить 100% за медицинскую услугу. Не надо ничего изымать. Все абсолютно нормально. Мы в конце концов все сделали так, как нужно было сделать 26 лет назад. Сейчас мы будем это внедрять, и люди будут чувствовать изменения. Я сразу предупреждаю: они не будут быстрыми", — подытожил Гройсман.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 19 октября, приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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