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    Точка зрения

    Нардеп: медреформа - это геноцид народа

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (220)

    (обновлено: )5301
    По мнению народного депутата Сергея Таруты, украинской медицине необходимо "полное изменение философии", а не точечные изменения, которые только ухудшат ситуацию.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Как голосовали за медреформу
    РИа Новости Украина
    Дожали. Как Рада голосовала за скандальную медреформу

    Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Внефракционный депутат Сергей Тарута считает, что принятая Верховной Радой медицинская реформа — ни что иное как геноцид украинского народа

    "Это приведет к еще большему ухудшению качества обслуживания. Прежде чем что-то ломать, этой власти было бы неплохо научиться что-то строить. Ведь Верховной Рада окончательно разрушает то хорошее, что имелось раньше. Можно было немного улучшить медицину, но не рубить все под корень. Ведь для человека главное — качество и скорость медицинской помощи.

    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото
    Добро пожаловать в концлагерь! Верховная Рада приняла медреформу
    Целесообразным был бы переход на систему, в которой нашлось бы место для семейного врача, который бы досконально знал состояние каждого человека и генетическое качество каждой отдельной семьи. Только так можно реально понимать, какие проблемы есть и какие могут возникнуть.Проблема, которая не решается — чтобы "скорая помощь" могла доехать максимум за десять минут, а в селе — максимум за двадцать. Это означало бы полное изменение всей философии. После принятой в Раде "реформы" медики в сельской местности не смогут приехать до пациента и через два-три часа. Когда "скорая" доедет, придется петь заупокойную. Так что, это не реформа, а попытка сэкономить на людях", — отметил политик.

    По мнению Таруты, медициной в Украине должны заниматься отечественные специалисты, а не иностранцы, которым безразлично как будет работать система здравоохранения.

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    "Я выступаю категорически против того, чтобы в Украину приезжали иностранцы, которые проводят тут реформы под давлением Запада. Мы пытаемся внедрить здесь изменения, которые уже произошли в той же Канаде или Соединных Штатах, но финансирование этих нововведений остаётся на уровне Украины. Сначала нужно построить новую систему здравоохранения, а уже после этого что-то менять", — резюмировал Тарута.

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