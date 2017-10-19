Нардеп: медреформа - это геноцид народа

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Внефракционный депутат Сергей Тарута считает, что принятая Верховной Радой медицинская реформа — ни что иное как геноцид украинского народа.

"Это приведет к еще большему ухудшению качества обслуживания. Прежде чем что-то ломать, этой власти было бы неплохо научиться что-то строить. Ведь Верховной Рада окончательно разрушает то хорошее, что имелось раньше. Можно было немного улучшить медицину, но не рубить все под корень. Ведь для человека главное — качество и скорость медицинской помощи.

Целесообразным был бы переход на систему, в которой нашлось бы место для семейного врача, который бы досконально знал состояние каждого человека и генетическое качество каждой отдельной семьи. Только так можно реально понимать, какие проблемы есть и какие могут возникнуть.Проблема, которая не решается — чтобы "скорая помощь" могла доехать максимум за десять минут, а в селе — максимум за двадцать. Это означало бы полное изменение всей философии. После принятой в Раде "реформы" медики в сельской местности не смогут приехать до пациента и через два-три часа. Когда "скорая" доедет, придется петь заупокойную. Так что, это не реформа, а попытка сэкономить на людях", — отметил политик.

По мнению Таруты, медициной в Украине должны заниматься отечественные специалисты, а не иностранцы, которым безразлично как будет работать система здравоохранения.

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"Я выступаю категорически против того, чтобы в Украину приезжали иностранцы, которые проводят тут реформы под давлением Запада. Мы пытаемся внедрить здесь изменения, которые уже произошли в той же Канаде или Соединных Штатах, но финансирование этих нововведений остаётся на уровне Украины. Сначала нужно построить новую систему здравоохранения, а уже после этого что-то менять", — резюмировал Тарута.