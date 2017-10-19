Общество о медреформе: "украинцы будут дохнуть быстро, дорого и в муках"

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Верховная Рада в четверг, 19 октября, приняла в целом законопроект, который дает старт в стране медицинской реформе, горячие дискуссии вокруг которой не прекращались последние полгода.

Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". Если сейчас государство выделяет средства по принципу "есть больница — держите деньги", то в будущем деньги будут выделяться на конкретного пациента. То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет.

Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

Скандальная медреформа расколола не только простых обывателей на два лагеря — сторонников и противников, но и медицинское, и экспертное сообщество.

Внефракционный народный депутат, экс-министр здравоохранения Олег Мусий, комментируя голосование по медреформе в парламенте, отметил, что члены правительства и Министерства здравоохранения были чрезвычайно удовлетворены принятием законопроекта.

"Сегодня в сессионном зале после голосования за свою "медреформу" чиновники и члены Минздрава были чрезвычайно улыбающиеся и довольные. Я еще не видел таких радостных самоубийств… Народ обязательно сделает выводы", — написал Мусий в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", глава профильного комитета ВР по вопросам здравоохранения, заслуженный врач Украины и доктор медицинских наук Ольга Богомолец назвала принятую реформу геноцидом.

"Геноцид начался: украинцев уничтожат по закону. Сегодня — черный день в истории украинского народа. Верховная Рада, приняв так называемую "медреформу" от Минздрава, узаконила и дала старт физическому уничтожению миллионов социально незащищенных людей. Большая часть украинцев будет лишена доступа к высокоспециализированной полноценной медицинской помощи сразу после того, как начнет действовать этот закон", — отметила Богомолец.

По словам нардепа, лоббистам удалось протолкнуть позорный закон, а власть обрекла миллионы людей на смерть.

"Следствием этого решения станет закрытие больниц, сокращение врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и ужасные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривен", — уточнила Богомолец.

Скриншот с сайта Facebook

Она подчеркнула, что медреформа оставила без полноценной медпомощи жителей сельской местности, которых на сегодняшний день как минимум 10 миллионов человек.

"Никакой медицины после принятия законопроектов Минздрава там больше не будет. Поэтому нашей главной задачей на данном этапе становится внедрение телемедицины, которая обеспечит сельским жителям своевременную диагностику многих заболеваний и позволит назначать оперативное и правильное лечение", — подытожила врач.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь врач, интерн AMEDA Анна Арендарь выразила мнение, что медреформа сделает коррупцию в стране более "утонченной".

"То, что произошло сегодня в Верховной Раде, навсегда изменило мою мысль о возможности проведении качественных изменений в Украине. Коррупция здесь стала более утонченной, но депутаты, проголосовавшие за минздравовские законопроекты, до сих пор позволяют себе оставлять весь народ в дураках", — подчеркнула медик.

Скриншот с сайта Facebook

Она считает, что политики, увидев деструктивные последствия своего голосования, начнут открещиваться от псевдореформы.

Врач и нардеп фракции "Оппоблока" Игорь Шурма уверен, что депутаты пытаются создать новый коррупционный орган — Национальную службу здоровья Украины.

Скриншот с сайта Facebook

Вместе с тем среди медиков есть и сторонники медреформы. Президент Клиники "Борис" Михаил Радуцкий назвал медреформу "декоммунизацией сферы здравоохранения".

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"Теперь главное, чтобы как всегда это не заболтали, и у людей хватило здравого смысла это принять. Ибо результат мы увидим не день в день. Тем более что теперь надо принять еще много законов, постановлений и приказов. <…> Новой современной медицине быть", — написал Радуцкий в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Известный украинский педиатр Евгенийтакже ранее поддержал медреформу, но предостерег, что любые конструктивные изменения могут быть в любой момент дискредитированы саботажем, глупостью, ложью и воровством.

Эксперты также раскритиковали медреформу. Социолог Виталина Буткалюк напомнила, что все рыночные реформы по сути своей антинародны.

"При всех режимах и властях разных цветов они проводились в незалежной Украине с одной целью — ограбления простого народа. И принятые в последнее время "реформы" — это результаты деятельности не только нынешней власти, а всех предыдущих, с той или иной успешностью подготовивших базу под них", — уточнила Буткалюк.

Скриншот с сайта Facebook

Она добавила, что медреформа повлечет за собой катастрофические последствия для страны.

По мнению эксперта Фонда общественной безопасности Юрия Гаврилечко, конечная цель всех отечественных реформ — ликвидация населения.

"Поздравляю всех с принятием "медреформы"! Теперь украинцы будут дохнуть быстро, но в мучениях. Так как помощи они не получат. Таким образом население страны скоро сильно помолодеет и поздоровеет, а затем… резко сократиться еще раз, когда молодые и здоровые отсюда просто уедут. Навсегда. P.S. Именно дохнуть, а не умирать", — уточнил Гаврилечко в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

С ним солидарна и экс-министр юстиции Елена Лукаш, которая отметила, что "жизни до смерти в Украине не будет".

"Всё платно: родиться, учиться, жениться, лечиться, умереть. Бесплатно разрешается только работать или эмигрировать. Программа борьбы с перенаселением ускоряет обороты. Сегодня фактически узаконена смертная казнь для нуждающихся в медицинской помощи", — подытожила Лукаш.