Гройсман уточнил, когда Рада займется пенсионной и медицинской реформами

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости Украина. Верховная Рада на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 сентября, рассмотрит правительственные законопроекты о проведении пенсионной и медицинской реформ, выразил надежду премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее правительство заявило о планах принять этой осенью пенсионную, образовательную, медицинскую реформы. Пенсионная реформа на Украине является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Перед уходом на летние каникулы 13 июля украинский парламент принял в первом чтении ключевой законопроект для проведения пенсионной реформы. Для приобретения силы закона он еще должен быть рассмотрен во втором чтении. Кроме того, парламенту еще предстоит рассмотреть три других вспомогательных правительственных законопроекта по пенсионной реформе.

"Я рассчитываю на то, что украинский парламент на следующей пленарной неделе рассмотрит и пенсионную реформу, и реформу здравоохранения. Эти реформы сложные, но я точно хочу отметить, что они являются абсолютно необходимыми для каждого гражданина", — сказал Гройсман в пятницу на транспортной конференции в Одессе, которую транслировали в прямом эфире украинские СМИ.

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Правительственный проект пенсионной реформы предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Также проект пенсионной реформы предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ) до 15 минимальных заработных плат. Проект предусматривает увеличение размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда до 37% по первому списку и до 29% по второму списку. Для других работодателей ставка ЕСВ в 22% сохранится.