Рева назвал необходимый минимум страхового стажа для получения пенсии

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Для получения пенсии гражданину Украины надо иметь не менее 15 лет страхового стажа, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Вы имеете право на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа. Максимальный стаж остается точно таким же — 35. Что меняется? С нашей точки зрения, человек, минимизировавший свои усилия и выполнивший условия страховой программы в минимальном размере и человек, выполнивший полностью условия страхования, не должны быть в одном состоянии", — заявил Рева в эфире "5 канала".

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По его мнению, преференции должен иметь тот, кто выполнил полностью страховую программу.

Как сообщалось, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита.

Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом, т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.