Катастрофа в Черногории: пенсионеров больше, чем работающих

РИА Новости Украина

Черногория стареет: согласно последним данным местного статистического агентства Монстат, в стране проживает 188 000 трудоустроенных и 191 000 пенсионеров и тех, кто на том или ином законном основании находятся на иждивении государства. При этом, как недавно отмечал бывший премьер Мило Джуканович, главным работодателем в стране является государство.

Это означает, что большинство черногорцев трудится на бюрократических должностях и в производстве никак не участвует. По иронии судьбы, один из самых "пожилых" городов — Никшич, второй по величине город страны, когда-то — один из крупнейших индустриальных центров не то чтобы маленькой Черногории, а даже и самой Югославии. Также число пенсионеров превышает число работающих на севере страны, который, в связи с удаленностью от курортных зон, традиционно отстает в развитии от приморья. Преимущественно пожилой является и древняя столица Черногории, город Цетинье.

Экономист, член оппозиционного движения "Сопротивление безнадежности" Младен Боянич (Mladen Bojanic) говорит Sputnik, что Отто фон Бисмарк был бы доволен лишь положением дел в главном курортном центре Черногории, Будве, где число трудоустроенных в три раза превышает число пенсионеров, а именно такая пропорция, три к одному, согласно теории "железного канцлера", является оптимальной для функционирования государства. Существующее положение дел требует срочных реформ.

"Власти понимают это, и после выхода из состава конфедеративного союза с Сербией в 2006 году обещали гражданам реформы под лозунгом "Чтобы старость не спрашивала, где была молодость", однако ничего так и не было сделано. Видимо, власти, поняли, что проводить преобразования в тот момент было политически невыгодно в результате все проблемы спрятали под ковер. Если же говорить о проблеме севера страны, то из-за недостатка работы там наблюдается отток населения в Подгорицу или в приморские общины".

Смотрите также: Европа в огне: горят курорты Черногории и Хорватии

Вторая проблема Черногории — чрезвычайно раздутый госсектор, то есть перенаселенность административных органов, — отмечает Боянич:

"Нынешняя система совершенно нежизнеспособна. Формально, у нас растет число трудоустроенных, но происходит это исключительно за счет госсектора, то есть сектора, который не участвует в производстве. При этом на работу берут исключительно партийные кадры, в результате мы все глубже погружаемся в долги. Тому, что такая система работала, мы обязаны прежде всего продажей существующих госпредприятий и имущества, но этот источник себя исчерпывает. У всего есть предел. Сложившаяся ситуация может вызвать очень серьезные проблемы".