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    В мире

    Пенс восхищен "решимостью Черногории" в противостоянии с РФ

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    Вице-премьер США МАйк Пенс заявил, что восхищение решимостью Черногории "перед лицом российских попыток увести Черногорию в сторону от евроатлантического пути".
    Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Черногорию обсудил сотрудничество Вашингтона и Подгорицы, в том числе в рамках НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.

    "Вице-президент выразил неизменную поддержку Черногории, нашего самого нового союзника по НАТО, и восхищение решимостью Черногории перед лицом российских попыток увести Черногорию в сторону от евроатлантического пути", — говорится в сообщении.

    Страны мира. Черногория
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк
    Выборы в Черногории: под знаком НАТО, под давлением США

    В Белом доме уточнили, что во вторник Пенс пообщался за рабочим ужином с президентом Черногории Филипом Вуяновичем и премьер-министром страны Душко Марковичем.

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    В среду вице-президент США примет участие в саммите стран Адриатической хартии, организованном Черногорией и Македонией, в котором примут участие государства Западных Балкан.

    В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

    Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.

    Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в Черногории. 

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