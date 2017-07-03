После Черногории Украина станет следующей страной, которая вступит в НАТО - спикер

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что Украина сможет выполнить все условия и вступить в НАТО.

"Я считаю, что Украина должна стать одной из следующих стран после Черногории, которая вступит членства в Североатлантическом альянсе", — сказал Парубий журналистам.

По его словам, Украина должна делать все возможное, чтобы к 2020 году привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО, а после того — нужно будет только политическое решение.

"Мы должны всеми силами приближать тот день, когда Украина сможет подать заявку и стать членом Альянса. Наша цель — непосредственное вступление в НАТО, и надо неизменно идти этим путем", — добавил спикер.

Как сообщалось ранее в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), Украина как партнер потеряна для России на долгое время, Киев будет выстраивать отношения с западными структурами без членства в НАТО.