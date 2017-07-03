наверх
03.07.201717:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    После Черногории Украина станет следующей страной, которая вступит в НАТО - спикер

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (261)

    9
    По словам председателя Верховной Рады Андрея Парубия, Украина должна делать все возможное, чтобы к 2020 году привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО, а после того - нужно будет только политическое решение.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что Украина сможет выполнить все условия и вступить в НАТО.

    Украина-НАТО
    NATO
    Эксперт: вступить в НАТО одного желания мало

    "Я считаю, что Украина должна стать одной из следующих стран после Черногории, которая вступит членства в Североатлантическом альянсе", — сказал Парубий журналистам.

    По его словам, Украина должна делать все возможное, чтобы к 2020 году привести сектор безопасности Украины к стандартам НАТО, а после того — нужно будет только политическое решение.

    "Мы должны всеми силами приближать тот день, когда Украина сможет подать заявку и стать членом Альянса. Наша цель — непосредственное вступление в НАТО, и надо неизменно идти этим путем", — добавил спикер.

    Как сообщалось ранее в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), Украина как партнер потеряна для России на долгое время, Киев будет выстраивать отношения с западными структурами без членства в НАТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Полиция Италии. Архивное фото
    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца