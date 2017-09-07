Нужна ли стране предлагаемая пенсионная реформа? Опрос депутатов

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Мы стали на шаг ближе к справедливым пенсиям, которые граждане заработали в течение профессиональной жизни.

Так премьер Владимир Гройсман отреагировал на решение профильного комитета, который рекомендовал пенсионную реформу к рассмотрению в сессионном зале, проанализировав при этом все более двух тысяч правок.

Как за документ собираются голосовать народные избранники, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала народный депутат от фракции "Самопомич" Наталья Веселова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Більше двох тисяч правок — це велика кількість. Які найбільш принципові правки були внесені, і над чим найбільше дискутували?

— Мабуть, найбільше досягнення після правок, які внесли нардепи — це якраз погодження із Кабміном про механізми запровадження другого накопичувального рівня. Це те, про що ми говоримо, і це те, що наближує цей законопроект урядовий до справжньої пенсійної реформи, а не до косметичної. Була врахована моя правка та правка мого колеги Юрія Солов'я про те, що з 1 січня 2019 року буде запроваджено другий накопичувальний рівень. Це обов'язковий накопичувальний рівень, який надасть людям накопичувати на додаткову пенсію. Це буде стимулювати людей більше відраховувати внесків до Пенсійного фонду, в тому числі, і на солідарну систему, тобто тут у виграші будуть всі.

Те, що стосується інших принципових поправок, скажімо так, більше нардепи відстоювали старі норми, які містилися у діючому законі про загальнообов'язкове пенсійне страхування, тому що він, в принципі, захищає людей, захищає пенсіонерів, захищає тих людей, які здобували цей стаж, в тому числі, пільговий, а Кабмін намагався трохи всіх урізати, трохи всіх зрівняти. Те, що стосується стажу за відпустку по догляду за дитиною або стажу за той період, коли людина навчалась у вузах, тут нічого нового. Навпаки, якраз нардепи відстоювали право людини зараховувати цей період до страхового стажу, і за погодженням із Мінсоцполітики ці норми залишились у цьому законодавстві.

УНИАН Народный депутат Наталья Веселова. Архивное фото

Що ще було прийнято? Ми скасували норму, яку вніс Кабмін, Мінсоцполітики щодо мешканців непідконтрольних територій, тобто в законі було прописано дискримінаційну норму про те, що пенсії людям буде виплачено після повернення території під контроль України. Це абсолютно дискримінаційна норма, і у нас діюче законодавство не прив'язано до території проживання людини, тобто незалежно від того, де живе громадянин України, він має право на пенсію. Це передбачено законодавством України, це передбачено Конституцією. Це ми скасували, і будемо регулювати це питання абсолютно різними законами. У нас є уже зареєстрований закон щодо цього питання. Буде ще доручено Кабміну розробити новий закон, який буде регулювати порядок звернення за новим призначенням за пенсією громадян, які проживають на непідконтрольній території та громадян, які виїхали з непідконтрольних та окупованих територій, і зараз вони носять статус внутрішньо переміщених осіб, тому що у людей дуже великі проблеми і з підтвердженням стажу, і з підтвердженням зарплати, тому що у людей залишились всі документи на непідконтрольних і окупованих територіях, і це питання теж потрібно вирішувати.

Наскільки ці правки принципові і можуть об'єднати нардепів, аби ця реформа була підтримана, і коли будуть її розглядати?

— Я не думаю, що на цьому тижні буде розгляд пакету законопроекту, який стосується пенсійної реформи чи підвищення пенсій, тому що ще коли ми розмовляли з головою ВР, він говорив, що це буде через тиждень, не раніше. До того ж нардепи, які зареєстрували законопроект про введення другого накопичувального рівня, це законопроект №6677, і це 59 нардепів з різних фракцій і груп вимагають, щоб із пакетом урядових законопроектів про підвищення пенсій був внесений наш законопроект №6677, тому що це буде тоді, дійсно, повноцінна пенсійна реформа, підвищення і осучаснення пенсій та запровадження другого накопичувального рівня і нардепи, співавтори говорять про те, що якщо буде внесений лише урядовий пакет документів, але наш не буде внесено, то ми не будемо голосувати за №6614. Тому я не думаю, що без погодження із майже 60 нардепами буде внесено урядовий законопроект, який просто не буде ними підтриманий.

Які пункти пенсійної реформи не можуть об'єднати депутатів, в ефірі «ГС» пояснила нардеп від фракції "Батьківщина", заступник голови комітету з питань промислової політики та підприємництва Олександра Кужель.

Нещодавно було засідання комітету, хотілося б дізнатись, які правки були внесені. Що принципове відзначили ви і чи можна казати, що це справді буде пенсійна реформа?

— Хочу сказати, що ніколи те, що буде прийматись, не можна назвати реформою, тому що це є, я сказала пану міністру, що коли є гангрена, не роблять педикюр. Це є декоративна косметика, те, що робиться в цьому законопроекті. І пан Рева, коли зі мною говорив, він, розуміючи, про що я говорю, далі зі мною не казав слово «реформа». По-перше, що позитивне є в цьому законопроекті, почуйте, що не в реформі, в законопроекті: є бажання уряду зробити не індексацію, а осучаснення. Вони ж теж про це говорять. Вони ж чесно, відверто говорять, що це не індексація, тому що індексація згідно законодавства пенсій передбачає на рівні інфляції, яку не робилось з 2013 року, і тому ця надбавка дев'яти мільйонам пенсіонерів, яку обіцяє Гройсман — це просто додаток до пенсій, осучаснення, яке не регулюється жодним законопроектом, і тому те, що вони виписали — це хоч якось підвести під от таке, щоб не зробити і не виконати закон по індексації, але щось додати пенсіонерам, розуміючи, що 60% по оцінці ООН знаходяться за межею бідності.

Друге. Те, що вони знімають 15% з працюючих пенсіонерів. Якщо ви піднімете стенограми, як пані Яресько боролась з Яценюком два роки, тому що в світі немає оподаткування пенсій. Є тільки оподаткування доходів на пенсії другого рівня доходів, які ви заробляєте з власної пенсії. Третє, що було позитивного: у нас була ще розмова до початку засідання комітетів, ми були в кабінеті Денісової, зайшли депутати, і я до пана Реви звернулась з серйозним проханням: що таке 35 років стажу? Якщо ми говоримо, що він нараховує службу в армії, навчання в інституті, як було завжди, коли він нараховує, не чіпає підприємців, а зараз штучно вони хотіли всім підприємцям, хто на єдиному податку рахувати рік за півроку. Чому я ставила ці наголоси? Тому що люди, про яких я далі говорю і жінки, які народжували дітей, вони всі ці роки до виходу на пенсію працювали по діючому законодавству України, і підприємці, і діти, які навчались, і ті, хто йшли в армію, і ті, хто народжували. Народжували, наприклад, був період шість років нараховувався стаж, потім змінили на три, і ми домовились, по кожному пункту ми виписали, як і обговорили, і для мене особисто, яка представляла всі ці чотири пункти, дуже важливо, що ми знайшли консенсус.

Я розумію, що для підприємців, які почують, що зараз, які виходять на пенсію, які останні 10-15 років працювали на єдиному податку, йому всі 15 років зарахували як сім, це є просто вирок. Але ми говоримо, що діючий вже закон, це не той, що буде прийматись, який прийняли в екстазі 3200 —мінімальну зарплату, цим законом вже передбачили: хто не сплачує соціальні внески з мінімальною зарплатою, стаж рахується пропорційно внесеним вкладам, і це діюча норма. Тобто підприємці повинні зрозуміти: до 1 січня всім зараховується повний стаж, кожен рік відпрацьований як рік, також включиться військова служба, навчання у вузі і також всі декретні, які жінки народжували дітей. А все інше з 1 січня ми повинні розуміти, що якщо ви не сплачуєте з мінімальної, то нараховується згідно вкладів. Це діючий закон, ви скажете «дякую» всім, хто за це проголосував — 3200.

УНИАН Александра Кужель во время заседания Верховной Рады

Дуже великий спір був щодо інвалідів. Неприйнятна була стаття, яка говорила, що якщо людина отримала травму і отримує нарахування від Фонду соціального страхування і отримує пенсію по стажу, то вона повинна обрати щось одне, і я дякую всім депутатам комітету, які підняли питання. Ми розходились на перерву, збирали дані, але я маю надію, що в залі буде проголосовано, що зберігаються дві виплати, тому що ці люди платили в два фонди. Там були питання по шахтарях, які ми оборювали, і сама така болюча тема, я останній скажу наголос, який ми не змогли відстояти і пані Веселова голосувала за цю правку, там, де ми говорили згідно закону не може бути пенсія менше прожиткового мінімуму. Це є конституційна норма. Але прожитковий мінімум, який розрахований фактично є сьогодні — 2348 гривень, а урядом затверджений — 1312 гривень. Ви відчуваєте різницю? І ми говорили: ви пишете «фактичного», а не «затвердженого» урядом, якщо ви це не сприймаєте, пан Рева, підіть, будь ласка, з любими журналістами і місяць проживіть на 1312 гривень. І ми говорили, що це неможливо писати, не може бути менше мінімальної зарплати. Це є межа виживання.

Там є інші, по яким ми боролись, наприклад, осучаснення. Там вони вводять індексацію. Так от, вони пишуть, що індексацію вони будуть робити всього на 50% змін по інфляції і споживчих цін. От, для зрівняння, щоб ми з вами зрозуміли. Інфляція 30%, тобто ви стали біднішими на 30%, а вам індексацію обіцяють 15. При тому, що вони хотіли кожний рік індексацію для пенсій та аліментів прибрати. Ми настоювали на тому, щоб це зберегти. Тому ми розуміємо, що в залі буде ще розмова.

Є ймовірність, що "Батьківщина" може підтримати цей проект?

— Я не можу сказати за всю фракцію, у нас завжди йде дуже тяжка процедура обговорення.

Коли буде поставлений проект закону на голосування?

— Я перепрошую, я не Парубій. Якщо наберуть голоси, вони ж рахують це, що ми маємо інформацію, що згонимо, як на стадіон, стільки-то осіб: у нас буде 230 осіб, 240. Тоді вони зразу винесуть. Якщо у них буде на четвер, вони можуть винести.

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Ранее координатор платформы "Новая страна" Тарас Козак в эфире "ГС" заявил, что в результате пенсионной реформы люди, которые будут выходить на пенсию через несколько лет, получат лишь 35% от своей зарплаты.