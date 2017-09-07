"Антироссия" и изоляция Донбасса. Трезвый анализ речи Порошенко в Раде

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РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в четверг, 7 сентября, выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Это уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания.

Речь главы государства на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Эксперт назвал это "сентябрьскими тезисами предвыборной кампании президента".

"Фактически П. Порошенко сегодня провозгласил свою первую предвыборную речь в рамках избирательной кампании 2019-го года. Очевидно, что Президент начинает свою предвыборную политическую радикализацию и работу с ключевыми электоральными маркерами (точками "g" электората) — внешнеполитическими, гуманитарными, экономическими", — подчеркнул Бортник.

Политолог добавил, что как и в течение минувших 3 лет, президент снова ставит задачи на будущее, без ответа за прошлое — за то, что уже сделано — ответственности и самокритичности — 0.

"Ключевые тезисы:

1. Пока Порошенко верит, что может победить на прямых выборах именно поэтому отбрасывает идеи конституционных изменений (перехода на парламентскую модель). Но его мнение может поменяться;

2. Жесткое "запугивание Россией" и антироссийское оппонирование, строительство "АнтиРоссии" — это зона пиара №1 для Президента — тут все будет только усугубяться, нужны будут новые "информационные пиар-дозы";

Facebook Руслана Бортника Скриншот с сайта Facebook

3. Ассоциация с ЕС и НАТО продолжится, несмотря на неделание ЕС и НАТО принимать Украину в качестве члена. А после соглашения об Ассоциации торговля между Украиной и ЕС только сократилась, демократические институты деградируют. Это зона пиара №2 для Президента. Референдум по НАТО — это просто инструмент продолжения и углубления этого типа пиара — бессмысленный и беспощадный. Крайне вредный с точки зрения реинтеграции Донбасса и Крыма.

4. Гуманитарный блок — поместная церковь, "украинизация сферы услуг" и "языковые квоты", "визы" с РФ, Победа, "нечувана" свобода слова — зона пиара №3. Тут дальше будет хуже;

5. Реинтеграция Донбасса — отказ от Первых и Вторых Минских соглашений, действующего ещё 8 дней Закона Украины "Об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (тех, где президент дал слово обеспечить абсолютную амнистию для всех, передать права назначать руководителей милиции, судов и т.д. в Донецк и Луганск, вести прямой диалог с представителями ОРДЛО и т.д); изоляция ОРДЛО от выборов — 2019. Зона пиара №4;

6. Борьба с коррупцией — это зона для пиара №5. С этой целью Президент пытается дистаинциироваться от общей коррупции в стране и получить поддержку ЕС (идея пригласить внешний аудит), уменьшить накал противостояния с антикоррупционерами (отказ от электронного декларирования), "парламентский террор" (отказ от депутатской неприкосновенности при сохранении президентской неприкосновенности и продолжение "работы ГПУ" с депутатами);

7. Завершение перераспределения экономических активов страны (в своих интересах и в интересах западных партнеров Президента) — борьба с опальными олигархами, приватизация и земля. Цель — достигнуть кратковременного экономического оживления — "экономического подсока" — к 2019 году (за счет захода "офшорных" и "западных" денег) и выиграть выборы; создание "избирательных фондов". Ведь 1,8-4% роста ВВП — это кома и 20 лет до 2013 года", — перечислил эксперт.

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"Чего не отнимешь у нашего президента, так это умения демонстрировать уверенность, веру в себя, даже в ситуации, когда "носки мокрые" и "руки волосатые", — подытожил Бортник.