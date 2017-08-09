КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Взрыв прогремел в ночь на среду в офисном здании вблизи храма Воскресения Христова в Подгорице, сообщило Радио и телевидение Черногории (RTCG).

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Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Известно, что инцидент произошел около трех часов утра.

"От сильной детонации потрескались стекла в соседних домах, повреждено несколько автомобилей. Взрыв вызвал беспокойство жителей близлежащих домов и был услышан в большинстве районов Подгорицы", — передает телеканал.

rtcg.me Возле крупнейшего храма в столице Черногории прогремел взрыв

Храм Воскресения Христова, крупнейший в Черногории — высотой 41,5 метра не пострадал. На месте происшествия работают полиция и экстренные службы.

Напомним, 5 августа около мечети в пригороде американского города Миннеаполис произошел взрыв, данных о пострадавших не поступало.