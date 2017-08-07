Взрыв в Измаиле. Появились подробности покушения на семью полицейского

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Причиной взрыва автомобиля полицейского Андрея Прокурора в Измаиле Одесской области стало самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе гранаты Ф-1, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Вечером 6 августа в Измаиле взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и дочь правоохранителя. Обе были госпитализированы.

Изъятые с места происшествия осколки и фрагменты взрывного устройства направлены на экспертизу.

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По словам начальника Главного управления Нацполиции в регионе Дмитрия Головина, автомобиль был припаркован возле подъезда многоэтажного дома.

По факту открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Жизни супруги полицейского Екатерине и их малолетней дочери ничего не угрожает. У женщины – перелом, осколочные ранения.

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Сама Екатерина в комментарии "Думской" рассказала о подробностях ЧП.

"Андрей с сыном (Даниилу один год и восемь месяцев – Ред.) были в машине, ждали нас с Машей (девочке пять лет – Ред.). Мы вышли через пару минут, подошли к машине, но из-за бордюра не смогли открыть дверь сразу, я попросила мужа отъехать. Когда он начал отъезжать, раздался сразу один взрыв, он был похож на петарду, и уже через пару секунд прозвучал большой взрыв. Мы закричали от испуга. Я посмотрела вниз, было много дыма, потом увидела кровь и все остальное. У меня полностью онемела нога, в ушах послышался свист. Во дворе собралось много людей, меня стали поливать водой. Кто-то вызвал скорую", — сообщила женщина.

Она также добавила, что никаких предупредительных звонков с угрозами они не получали.