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    Взрыв в Измаиле. Появились подробности покушения на семью полицейского

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    Рост криминала. Взрыв в Измаиле (468)

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    По данным правоохранителей, изъятые с места происшествия осколки и фрагменты взрывного устройства направлены на экспертизу. Жизни супруги полицейского и их малолетней дочери ничего не угрожает.
    Подъезд дома в Измаиле, возле которого было совершено покушение на полицейского
    Думская.net

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Причиной взрыва автомобиля полицейского Андрея Прокурора в Измаиле Одесской области стало самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе гранаты Ф-1, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

    Вечером 6 августа в Измаиле взорвался автомобиль, принадлежащий работнику криминальной полиции. В результате взрыва пострадали жена и дочь правоохранителя. Обе были госпитализированы.

    Изъятые с места происшествия осколки и фрагменты взрывного устройства направлены на экспертизу.

    Думская.net
    Место, где взорвался автомобиль полицейского в Измаиле

    По словам начальника Главного управления Нацполиции в регионе Дмитрия Головина, автомобиль был припаркован возле подъезда многоэтажного дома. 

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    facebook.com/Василий Лаврусенко
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    По факту открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

    Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

    Жизни супруги полицейского Екатерине и их малолетней дочери ничего не угрожает. У женщины – перелом, осколочные ранения.

    Думская.net
    Семья полицейского, на которого было совершенно покушение в Измаиле

    Сама Екатерина в комментарии "Думской" рассказала о подробностях ЧП.

    "Андрей с сыном (Даниилу один год и восемь месяцев – Ред.) были в машине, ждали нас с Машей (девочке пять лет – Ред.). Мы вышли через пару минут, подошли к машине, но из-за бордюра не смогли открыть дверь сразу, я попросила мужа отъехать. Когда он начал отъезжать, раздался сразу один взрыв, он был похож на петарду, и уже через пару секунд прозвучал большой взрыв. Мы закричали от испуга. Я посмотрела вниз, было много дыма, потом увидела кровь и все остальное. У меня полностью онемела нога, в ушах послышался свист. Во дворе собралось много людей, меня стали поливать водой. Кто-то вызвал скорую", — сообщила женщина.

    Она также добавила, что никаких предупредительных звонков с угрозами они не получали.

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