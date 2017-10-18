Соцсети: реформу медицины вершат те, кто не будет лечиться в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Пресловутая реформа медицины подзадержалась в Раде. Уже вторые сутки народные избранники не могут решить судьбу такого необходимого для страны законопроекта. А ведь в первом чтении Рада поддержала его еще в начале июня. Пока же проект медреформы критикуют и депутаты-оппозиционеры, и народные избранники парламентской коалиции. Нардепы полагают, что реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.

Стоит напомнить, что среди прочего новая реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом": государство намерено платить больницам и врачам за медицинские услуги оказанные конкретным пациентам, а не за "содержание коек". В результате, если каждый врач будет вести в среднем примерно 2 тысячи пациентов, то сможет получать до 35 тысяч гривен в месяц. Однако есть у реформы и существенный для многих украинцев недостаток — лечится станет намного дороже.

Пока же споры продолжаются. Не только в парламенте — в украинском сегменте соцсетей тоже нет единого мнения относительно новой медреформы: "Каждый, кто проголосует за этот антинародный законопроект — будет голосовать за смерть сотен тысяч своих соотечественников"; "Бесплатной медицины не существует. Она оплачивается из наших налогов. Теперь, кроме налогов, надо будет платить и за медицину". "Сегодня утром слушал польское радио. Они планируют принять у себя 100 тысяч молодых врачей из Украины и Белоруси. Думаю, в Польше они получат как раз то, что им обещают у нас после всех реформ. Так что медреформа так или иначе — но состоится!" — пишут в сетях.

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Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook