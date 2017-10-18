Медреформа в цифрах: Богомолец показала расценки на медуслуги

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Председатель парламентского комитета здравоохранения Ольга Богомолец привела примерные расценки на медицинские услуги из разных медицинских учреждений.

"Продолжается рассмотрение поправок по закону о так называемой "медицинской реформе". Депутаты своими правками уже вернули его в первоначальный вид, и, собственно, он снова стал "законом о сооплаты для небедных людей", — написала она на странице в Facebook.

"Чтобы все были готовы к тому, что их ждет, и чтобы не жаловались, что не знали — предоставляю отдельные сканы предварительных расчетов цен за медицинские услуги из разных медицинских учреждений".

facebook.com/olgabogomolets Расценки на медицинские услуги из разных медицинских учреждений

facebook.com/olgabogomolets Расценки на медицинские услуги из разных медицинских учреждений

facebook.com/olgabogomolets Расценки на медицинские услуги из разных медицинских учреждений

facebook.com/olgabogomolets Расценки на медицинские услуги из разных медицинских учреждений

Богомолец предлагает ознакомьться с ценами на случай, "если депутаты таки поддержат "сооплату для богатых по номеру 6327", вместо того, чтобы сделать реальную реформу — проголосовать закон об обязательном медицинском страховании и создать гарантированную, доступную и справедливую систему здравоохранения в нашем государстве".

facebook.com/olgabogomolets Расценки на медицинские услуги из разных медицинских учреждений

facebook.com/olgabogomolets Расценки на медицинские услуги из разных медицинских учреждений

facebook.com/olgabogomolets Расценки на медицинские услуги из разных медицинских учреждений

Законопроект о медицинской реформе был принят Радой в первом чтении еще в начале июня. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, депутаты приняли лишь со второй попытки, и то с натяжкой. При необходимых для принятия 226 голосов подержали реформу 227 депутатов. Проект медицинской реформы критикуют как депутаты из оппозиционных фракций, так и фракции парламентской коалиции.