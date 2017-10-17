Рада приступит к рассмотрению во II чтении медреформы

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта, который позволит дать старт медицинской реформе в Украине. Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ, они считают, что реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.

Законопроект о медицинской реформе был принят Радой в первом чтении еще в начале июня. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, депутаты приняли лишь со второй попытки, и то с натяжкой. При необходимых для принятия 226 голосов подержали реформу 227 депутатов. Проект медицинской реформы критикуют как депутаты из оппозиционных фракций, так и фракции парламентской коалиции.

В то же время украинцы запустили в интернете флешмоб "Требую медреформу", в рамках которого они делятся историями своего неудачного лечения. Таким образом, граждане надеются повлиять на принятие новых законов.

По словам главы парламентского комитета по иностранным делам Анны Гопко, медицинская реформа одна из тех, которая имеет наибольший запрос у общества в первую очередь потому, что медицинская отрасль "насквозь пропитана коррупцией".

Основная идея медицинской реформы — внедрение принципа "деньги ходят за пациентом". Если сейчас государство выделяет средства по принципу "есть больница — держите деньги", то в будущем деньги будут выделяться на конкретного пациента. То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет. Предлагается в среднем на одного пациента в зависимости от возраста выделять по 210 гривен в год (около 8 долларов по текущему курсу).

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Минздрав планирует, что каждый врач будет вести в среднем примерно 2 тысячи пациентов. При таком количестве клиентов доктор будет получать примерно 420 тысяч гривен в год (около 16 тысяч долларов в год) или 35 тысяч гривен в месяц (около 1,3 тысячи долларов). Если у врача будет меньше пациентов, соответственно и его зарплата будет меньше.

Пациент будет вправе выбирать себе семейного врача как из государственных клиник, так и из частных. Таким образом в правительстве хотят прекратить финансирование "пустых больничных коек" и больниц, куда никто не ходит. Также, по мнению Минздрава, это даст свободу врачам, которые могут открыть собственное предприятие и вести частную практику.

После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Законопроект делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Проект закона предусматривает внедрение понятия "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство.

При этом стопроцентное покрытие стоимости медицинских услуг и лекарств государство гарантирует в случае получения пациентом экстренной медицинской помощи, например, при сердечном приступе, переломе, какой-либо угрозе жизни, а также при получении неизлечимыми пациентами паллиативной помощи (государство обязуется оплачивать необходимое количество обезболивающих препаратов).

Законопроектом также предлагается ввести понятие "тариф совместной оплаты". Он применяется в случае, когда в рамках государственного гарантированного пакета соответствующие медицинские услуги и лекарственные средства оплачиваются за счет средств госбюджета Украины не в полном объеме.

При этом медицинские услуги могут частично оплачиваться самими пациентами, либо за счет других источников — таких, как обязательная социальная медицинская страховка, добровольная медицинская страховка или средства местных бюджетов.

Некоторые медицинские услуги пациенты должны будут оплачивать самостоятельно (например, пластические операции для омоложения).

Предполагается, что государственные финансовые гарантии будут внедряться постепенно: с 1 января 2018 года на первичном уровне и до 2020 года на других уровнях.

В рамках медицинской реформы предлагается создать новый орган исполнительной власти, который будет осуществлять политику в сфере финансирования, контроля и выбора медицинских услуг — Национальную службу здоровья Украины.

Предлагается также применять в украинской медицине международную практику — европейские протоколы лечения. Они будут регулировать методы лечения и лекарства, которые выписывает врач. Инициаторы реформы объясняют необходимость внедрения международных протоколов существованием "фармацевтической мафии".

"Фармацевтические компании иногда работают совместно с врачами и клиниками, доплачивая медикам за рекомендацию своего препарата", — пояснили в Минздраве. Список допустимых лекарств будет утверждаться Национальной службой здоровья.

Спикер Верховной рады Андрей Парубий прогнозирует, что процесс рассмотрения законопроекта о медицинской реформе будет непростым, однако рассчитывает, что голосов хватит.