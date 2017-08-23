Эксперт: суть медреформы — мониторинг финпотоков

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Роды в Украине могут стать платными. По крайней мере, такие изменения предусматривает проект медицинской реформы. Нововведения планируют вести с 2019-го года. Оплата будет осуществляться через государственное агентство, которое тоже должно появиться благодаря реформе.

Планируется, что роженица получит полный пакет услуг, оплатив плановых роды. В случае же, если у женщины нет денег, она сможет родить бесплатно. Бесплатными обещают сделать и экстренные роды.

Позже Минздрав опроверг эту информацию.

Как на практике будут работать "роды за деньги", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член правления Всеукраинского врачебного общества, член правления Украинской ассоциации семейной медицины Константин Надутый.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно такі зміни є в проекті медичної реформи?

— Ви знаєте, ця сьогоднішня команда міністерства дуже вправно в політтехнологіях. Це те, що вона точно робить добре – це пропаганду і політтехнологію. То тут сьогодні цей вкид інформації стосовно платності пологів – це, з моєї точки зору, такий піар-хід, щоб потім спростувати це і сказати, що вони насправді такого нічого не говорили, а насправді все дуже добре і, безумовно, породілля буде забезпечено все безоплатно.

Це просто хід, щоби себе виправдати?

— Так. Бути в центрі уваги. Це просто піар.

Чи варто, на вашу думку, вводити платні пологи?

— В Україні варто вводити соціально гарантовану відповідальність держави за доступність медичної допомоги, необхідної медичної допомоги громадянам. Це потрібно вводити. Сьогодні дуже багато говориться про хиби системи Семашко, а насправді системи Семашко давно немає в Україні, і те, що ми сьогодні спостерігаємо – це зовсім не проблеми системи Семашко, це проблеми того, що Україна не виділяє на систему охорони здоров’я громадян грошей, дуже давно причому, 20 років поспіль.

Нині який стан справ? Можна встати на облік у пологовий й народити безкоштовно? Без так званої "добровільної" оплати послуг лікарів?

— На сьогодні насправді жоден заклад не має жодного права відмовити породіллі, вагітній у прийнятті пологів. Не дай бог, це хтось порушить і з’ясується, що роди відбулись з порушенням тощо, то голови не зносити. Попри те, що системи, кажуть, немає, але розборки будуть такі, що мало нікому не буде здаватися. Це дуже добре відомо. Але, безумовно, як і всі інші види медичної допомоги і медичної допомоги фінансуються недостатньо, тобто ці благодійні в лапках внески збираються однозначно.

Тобто мало хто на практиці народжує безкоштовно?

— Насправді всі хочуть мати нормальні умови пологів і намагаються якось зарадити закладу, щоб там було нормально і запобігти якимось неприємностям, які можуть статись. Просто для безпеки і впевненості, що буде добре. Але якщо вагітна поступить і нічого не заплатить, пологи все рівно приймуться стовідсотково.

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Якщо такий стан справ, може, дійсно, часткову оплату треба вводити?

— Безумовно. В жодній країні світу, до речі, навіть в багатих країнах світу повної безоплатності медичної допомоги немає. Є така франшиза, скажімо, яку сплачують, в тій же самій Франції, яка має дуже високий ступінь соціального захисту, в принципі, таку посильну суму, невелику суму, але це доволі таки додаток до бюджету охорони здоров’я вагомий, але він є абсолютно посильним для кожного громадянина Франції. Сьогодні проблема в тому, що держава надає настільки мало грошей, що будь-яка спроба ввести співоплату, не міняючи загальних обсягів фінансування призведуть тільки до того, що просто ми легалізуємо те, що насправді відбувається. Це не призведе жодним чином до полегшення навантаження на громадян. Тобто просто буде не в "ничку", а через касу, але ситуація не зміниться жодним чином для жодного громадянина.

Не виключено, якщо такі нововведення будуть, то лікарі, крім офіційної плати, однаково вимагатимуть коштів.

— Вимагати – це голосно сказано. Насправді сьогодні нашим лікарям таким здирникам, хабарникам, безруким, безногим, дурним тощо пропонують одразу таку хорошу зарплату за кордоном від трьох тисяч євро. На Миколаївщині, наприклад, всіх інтернів вже скупили по 3,5 тисячі євро, утримання, хата, навчання мові тощо. І вони виїжджають в ближнє зарубіжжя і все, і ми не матимемо лікарів будь-яких, – безоплатних, платних, дорогих, дешевих, ніяких не будемо мати.

Згідно з запропонованими змінами, якщо у жінки немає грошей, вона зможе народити безкоштовно. Як мають доводити, що немає грошей?

— Тут плутанина, пов’язана з відсутністю будь-яких документів, які про це говорять в дійсності. Ні ви не бачили жодного документу, ні я його не бачив, ніхто його взагалі не бачив. Це чутки. Чутки – це один із способів політтехнології, тобто про це сьогодні говорити зарано.

Якщо послуга пологів буде платною чи стане від цього вона якісною?

— Платність якість жодним чином не визначає. Якість – це похідна від системи управління якістю. Та реформа, яку пропонує міністерство, системи управління якістю не передбачає. Вони говорять про контроль якості послуг після їх надання, але мене не тішить, що мені зроблять щось не так, після того будуть це контролювати. Сьогоднішнє уявлення світу про управління якістю визначає упереджальний характер цієї системи управління якості. Там багато складових, які передбачені в законопроектах, які пропонує комітет і не передбачені в законопроектах від уряду.

Які у вас очікування, прогнози щодо проходження медичної реформи через парламент?

— Все може бути в нашій країні. Янукович думав, що все можна, майже все. Сьогодні таке враження, що дехто думає, що можна абсолютно все, що захочеться. Тобто суть цього вже законопроекту доопрацьованого з урахуванням 900 поправок зводиться вже тільки до одного – згребти гроші тільки в одну купу і розпоряджатись безроздільно ними. Там якась громадська система контролю, але це клоунада, блюзнірство. Насправді мова про те, щоб згребти гроші в одну купку і ними розпоряджатись.

Напомним, эксперт по вопросам реформы здравоохранения РПР Александр Ябчанка в эфире "ГС" заявил, что вместо обещаний бесплатной медпомощи государство должно перейти к конкретике.