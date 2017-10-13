наверх
13.10.201722:15
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Бойко рассказал о "страшных вещах" в медреформе

    (обновлено: )483111
    Бойко отметил, что законопроект о медреформе не поддержал профильный комитет, а среди наибольших недостатков назвал введение платы за медицинскую помощь и создание агентства по распределению финансов.
    Юрий Бойко
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко рассказал, что Министерство здравоохранения заложило в медицинскую реформу, передает  "112 Украина".

    Сканирование с помощью МРТ
    PHILIPPE HUGUEN / AFP
    Обратная сторона медреформы: кто положит в карман 160 миллиардов

    Читайте также: Эксперт: суть медреформы — мониторинг финпотоков

    По его словам, в законе заложены "две страшные вещи": платная медпомощь и централизованное распределение финансов.

    Он отметил, что данный законопроект не поддержал профильный комитет, а среди наибольших недостатков назвал введение платы за медицинскую помощь и создание агентства по распределению финансов.

    "То, что создается агентство в центре в Киеве, которое единолично распределяет весь бюджет МОН – 97 млрд. И теперь областные администрации, областные рады вообще отстранены от этого процесса. Любой главврач больницы едет в центр и "выбивает" себе финансирование. Это прямой путь к коррупции", — считает Бойко.

    "Это не реформа, это сокращение населения страны", — резюмировал Бойко, подчеркнув, что его политсила не будет голосовать за такие изменения.

    По его словам, "кого не добьет пенсионная реформа, того догонит медицинская".

    Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что на следующей неделе Рада рассмотрит медицинскую реформу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Закон об образовании изолировал Украину от европейских партнеров — Волошин
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Военнослужащие в Киеве. Архивное фото
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое