Бойко рассказал о "страшных вещах" в медреформе

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрий Бойко рассказал, что Министерство здравоохранения заложило в медицинскую реформу, передает "112 Украина".

Читайте также: Эксперт: суть медреформы — мониторинг финпотоков

По его словам, в законе заложены "две страшные вещи": платная медпомощь и централизованное распределение финансов.

Он отметил, что данный законопроект не поддержал профильный комитет, а среди наибольших недостатков назвал введение платы за медицинскую помощь и создание агентства по распределению финансов.

"То, что создается агентство в центре в Киеве, которое единолично распределяет весь бюджет МОН – 97 млрд. И теперь областные администрации, областные рады вообще отстранены от этого процесса. Любой главврач больницы едет в центр и "выбивает" себе финансирование. Это прямой путь к коррупции", — считает Бойко.

"Это не реформа, это сокращение населения страны", — резюмировал Бойко, подчеркнув, что его политсила не будет голосовать за такие изменения.

По его словам, "кого не добьет пенсионная реформа, того догонит медицинская".

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что на следующей неделе Рада рассмотрит медицинскую реформу.