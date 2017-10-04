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    Фотоленты

    Под Радой прошли две акции: за ускорение медреформы и сохранение парка

    (обновлено: )3601
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Под зданием Верховной Рады в среду прошли две акции — "Неотложная медицинская реформа" и митинг против затопления части Национального природного парка "Бугский Гард".

    Константин Надутый
    gs.fm
    Эксперт: суть медреформы — мониторинг финпотоков

    Участники первой инициативы требовали от депутатов принятия правительственных законопроектов о медицинской реформе.

    Во время акции врач-педиатр, многократный рекордсмен Олег Скавыш, зажав зубами трос, протянул на 25 метров реанимобиль с надписью "неотложная медреформа", сообщает "Укринформ".

    По словам Скавыша, реанимобиль символизировал пакет законопроектов, необходимых для реализации медицинской реформы.

    Также на площади возле Верховной Рады прошла акция, посвященная передаче премьер-министру и в Верховную Раду подписей жителей Николаевской области против затопления части Национального природного парка "Бугский Гард", говорится в сообщении организаторов инициативы.

    Напомним, ранее представители профсоюзов объявили голодовку и требовали не ставить на голосование в Верховной Раде медицинскую реформу.

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