наверх
10.10.201721:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Медреформа. Парубий озвучил задачи Рады будущей недели

    (обновлено: )105
    По словам Андрея Парубия, сфера здравоохранения в Украине "и физически, и морально устарела - ее нужно немедленно перезапускать".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что на следующей неделе Рада рассмотрит медицинскую реформу.

    Бугский Гард и Медреформа. Под Радой прошли две акции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Под Радой прошли две акции: за ускорение медреформы и сохранение парка

    "Мы все, кто живет в Украине и лечится в украинских больницах, осознаем, что система здравоохранения работает не так, как надо. Оставить украинскую медицину в том постсоветском виде, который сейчас есть, — это преступление", — сказал он, говорится в сообщении на сайте ВР.

    По словам Парубия, сфера здравоохранения в Украине "и физически, и морально устарела — ее нужно немедленно перезапускать".

    Читайте также: Война за медицинскую реформу. Депутаты торпедируют министра

    Экономист, публицист, руководитель проекта Успешная страна Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Блинов о пенсионной и медицинской реформах и громком пиаре

    "Законопроекты медицинской реформы помогут оптимизировать расходы на медицинскую отрасль в Украине и реально повысить ее эффективность. Врачи получат надлежащую и достойную оплату труда, которая справедливо будет зависеть от результата — количества пациентов, которым оказана медицинская помощь", — заверил он.

    Читайте также: Пенсионная реформа и ложка меда в море неизвестно чего

    По поводу основных аспектов медицинской реформы, Парубий отметил, что устанавливается государственный гарантированный пакет услуг и лекарств, стоимость которых полностью покрывается за счет бюджетных средств. 

    Напомним, Верховная Рада будет работать в пленарном режиме с 17 по 20 октября.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Флаг Украины
    Реформа образования: необратимые последствия
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое