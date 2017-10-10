Медреформа. Парубий озвучил задачи Рады будущей недели

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что на следующей неделе Рада рассмотрит медицинскую реформу.

"Мы все, кто живет в Украине и лечится в украинских больницах, осознаем, что система здравоохранения работает не так, как надо. Оставить украинскую медицину в том постсоветском виде, который сейчас есть, — это преступление", — сказал он, говорится в сообщении на сайте ВР.

По словам Парубия, сфера здравоохранения в Украине "и физически, и морально устарела — ее нужно немедленно перезапускать".

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"Законопроекты медицинской реформы помогут оптимизировать расходы на медицинскую отрасль в Украине и реально повысить ее эффективность. Врачи получат надлежащую и достойную оплату труда, которая справедливо будет зависеть от результата — количества пациентов, которым оказана медицинская помощь", — заверил он.

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По поводу основных аспектов медицинской реформы, Парубий отметил, что устанавливается государственный гарантированный пакет услуг и лекарств, стоимость которых полностью покрывается за счет бюджетных средств.

Напомним, Верховная Рада будет работать в пленарном режиме с 17 по 20 октября.