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    Политика

    Рада рассмотрела 800 поправок к медреформе

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (215)

    (обновлено: )113
    Парламентарии остановились на 788 правке, после чего спикер Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Рады. Всего в законопроекте 893 правки.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада в среду рассмотрела почти 800 поправок к законопроекту №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", передает корреспондент РБК-Украина.

    Константин Надутый
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    Так, парламентарии остановились на 788 правке, после чего в 14:00 спикер Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Рады.

    Всего в законопроекте 893 правки.

    "Всем председателям комитетов я желаю плодотворной и успешной работы. Завтра должен быть обеспечен доступ всех народных депутатов… Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Завтра в 10:00 жду всех в зале для продолжения нашей работы", — отметил глава парламента.

    Законопроект о медицинской реформе был принят Радой в первом чтении еще в начале июня. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, депутаты приняли лишь со второй попытки, и то с натяжкой. При необходимых для принятия 226 голосов подержали реформу 227 депутатов. Проект медицинской реформы критикуют как депутаты из оппозиционных фракций, так и фракции парламентской коалиции.

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