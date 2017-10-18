Рада рассмотрела 800 поправок к медреформе

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Верховная Рада в среду рассмотрела почти 800 поправок к законопроекту №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, парламентарии остановились на 788 правке, после чего в 14:00 спикер Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Рады.

Всего в законопроекте 893 правки.

"Всем председателям комитетов я желаю плодотворной и успешной работы. Завтра должен быть обеспечен доступ всех народных депутатов… Утреннее заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым. Завтра в 10:00 жду всех в зале для продолжения нашей работы", — отметил глава парламента.

Законопроект о медицинской реформе был принят Радой в первом чтении еще в начале июня. Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, депутаты приняли лишь со второй попытки, и то с натяжкой. При необходимых для принятия 226 голосов подержали реформу 227 депутатов. Проект медицинской реформы критикуют как депутаты из оппозиционных фракций, так и фракции парламентской коалиции.