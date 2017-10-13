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    Политика

    ЕС призвал Раду проголосовать за медицинскую реформу

    (обновлено: )11002
    Представительство Евросоюза в Украине призывает нардепов голосовать за два ключевых законопроекта в форме, предложенной правительством.
    Флаги Украины и ЕС
    УНИАН

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Представительство Евросоюза в Украине призвало депутатов Верховной Рады на следующей пленарной неделе проголосовать за законопроекты, которые позволят дать старт медицинской реформе, сообщила в пятницу пресс-служба представительства.

    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской
    Голубовская о реформе медицины и ненависти к врачам

    Парламент во вторник приступит к рассмотрению во втором чтении законопроекта, который позволит начать реализацию медицинской реформы в стране. Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

    "На следующей неделе Верховная рада рассмотрит два законопроекта о реформе здравоохранения… В этом контексте мы приветствуем усилия украинского правительства сделать модернизацию системы здравоохранения Украины одним из основных его приоритетов. Мы призываем всех депутатов голосовать за эти два ключевых законопроекта в форме, предложенной правительством, на пленарном заседании Верховной рады на следующей неделе. Реформы больше не должны откладываться", — говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

    В представительстве ЕС выразили надежду, что законопроекты позволят сделать надлежащую систему здравоохранения доступной для всех граждан и одновременно повысить ее прозрачность и эффективность.

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