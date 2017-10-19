Добро пожаловать в концлагерь! Верховная Рада приняла медреформу

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях в медицине. "За" проголосовали 240 народных депутатов.

Проектом вводится понятие "программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения", которая определяет перечень и объем медицинских услуг и лекарственных средств, полную оплату предоставления которых пациентам государство гарантирует за счет средств госбюджета согласно тарифу.

Правительство каждый год будет определять, какие медуслуги покроет госбюджет, а за что заплатит пациент. Программу ежегодно будет пересматривать Минздрав и согласовывать Кабмин. Но принимать ее будет Верховная Рада во время рассмотрения госбюджета. Медуслуги, которые не попадут в программу, оплачиваться не будут.

Саму работу врачей и больниц будут финансировать по принципу "деньги ходят за пациентом". Медучреждения будут получать от государства деньги за услуги, которые они оказали пациентам. Для этого Минздрав создаст тариф на каждую медуслугу. Он будет одинаковым по всей стране. По этому тарифу государство будет рассчитываться с больницами. Платить больницам будет Национальная служба здоровья.

Больницы должны будут подписывать с пациентами договор о предоставлении медуслуг. Соглашение может быть в письменной или электронной форме. В условиях договора будут указаны перечень и объем медуслуг и лекарств, которые пациент может получить бесплатно, права и обязанности пациента и больницы. При этом пациент может выбрать любую больницу, независимо от прописки.

Теперь украинцы должны выбрать себе семейного врача, терапевта или педиатра и подписать с ним декларацию. Зарплата врача будет зависеть от количества пациентов и подписанных контрактов. Государство в среднем будет платить доктору за одного пациента 370 гривен в год (а с 2019 года – 450 гривен). Таких пациентов у врача может быть не более двух тысяч. При этом на детей до пяти лет и пенсионеров тариф будет выше.

Читайте также: Из Днепра: медфирмы могут получить право торговать органами умерших

Получать бесплатные медуслуги пациент сможет только по направлению своего врача. В Минздраве отмечают, что в первичной медицине для пациентов бесплатными останутся общий анализ крови, анализ крови на глюкозу, на общий холестерин, анализ мочи, общий анализ мочи, а также быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис. Платными будут пластическая хирургия и стоматология.

Бесплатными для украинцев останутся услуги:

— экстренной медицинской помощи;

— первичной медицинской помощи;

— вторичной (специализированной) медицинской помощи;

— третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

— паллиативной медицинской помощи;

— медицинской реабилитации;

— медицинской помощи детям до 16 лет;

— медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Последних трех пунктов не было в изначальной версии законопроекта, которую подавали к первому чтению.

Минздрав ранее предлагал ввести сооплату, чтобы за часть медуслуг украинцы доплачивали из своего кармана. Ко второму чтению эту норму из законопроекта исключили. Однако, учитывая, что депутаты три дня рассматривали поправки, а во время обсуждения перед голосованием нардеп Ирина Сысоенко с голоса назвала учтённые поправки, закон с этими озвученными правками проголосовали пакетом. Теперь не ясно, какова конечная редакция законопроекта. Теперь нужно чтоб аппарат парламента расшифровал трехдневную стенограмму и подготовил окончательную редакцию принятого закона.

Чем больше больница примет пациентов, тем больше ей заплатит государство.

По мнению оппонентов "реформы Супрун", подобными действиями государство обрекает большинство населения на вымирание. Предварительные расценки на медицинские услуги по сооплате шокируют: после принятия законопроектов министерства люди будут вынуждены платить от 100 000 гривен и более за высококвалифицированную медицинскую помощь и операции…

Представители медицинского профессионального сообщества и специалисты уверены, что единственная цель "медреформы" от Минздрава — забрать у общин 100 миллиардов гривен, сконцентрировать их в одних руках и затем разворовать.

"Сегодня — черный день в истории украинского народа. Верховная Рада, приняв так называемую "медреформу" от Минздрава, узаконила и дала старт физическому уничтожению миллионов социально незащищенных людей. Большая часть украинцев будет лишена доступа к высокоспециализированной полноценной медицинской помощи сразу после того, как начнет действовать этот закон.

После длительной кампании, которая включала в себя черный пиар, запугивания, подковерные договоренности и откровенную ложь, лоббистам все же удалось протолкнуть позорный закон, который лишает миллионы социально незащищенных людей возможности лечиться, возможности выжить….

Следствием этого решения станет закрытие больниц, сокращения врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и ужасные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривен", — написала на своей странице в Facebook глава профильного парламентского комитета Ольга Богомолец.