Война за медицинскую реформу. Депутаты торпедируют министра

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Министерстве здравоохранения постоянно повторяют: для того, чтобы украинская медицина перешла на новый формат, Верховной Раде необходимо как можно скорее проголосовать за предложенные изменения. В противном случае – данная реформа затянется не на один год.

Верховная Рада еще 8 июня приняла в первом чтении правительственный законопроект № 6327 о госгарантиях в сфере обеспечения населения необходимой медицинской помощью и лекарственными средствами. Этот документ входит в пакет законопроектов по медреформе.

Принятый за основу законопроект предусматривает введение гарантированного пакета медуслуг и медикаментов, за которые будет платить государство. Также планируется, что будет создана новая госструктура – Национальная служба здоровья (НСЗУ), которая получит полномочия по распределению бюджетных средств на финансирование медучреждений и оплату медпомощи.

Ключевая суть реформы состоит в том, что финансирование выделяется не на "койко-места", как это было ранее, а на пациентов. Человек будет самостоятельно выбирать клинику, в которой он хочет лечиться и семейного врача. А Нацслужба здоровья будет оплачивать лечение в рамках определенных лимитов. Лечащий врач получит за каждого пациента 210 грн в год.

Крест на безоплатной медицине

Финансирование будет выделяться в рамках нескольких пакетов.

"Зеленый пакет", в который включена экстренная, первичная и палиативная помощь (уход за безнадежными и тяжело больными людьми), на 100% будет финансироваться государством.

Сам пакет гарантированных медицинских услуг, согласно плану реформ, будет принят осенью 2019 года, а заработает в 2020 году. Перечень будет утверждать Национальная служба здоровья, Кабмин и парламент.

Услуги из "синего пакета" государство хочет оплачивать частично, разделяя расходы с пациентом. К такой помощи относится плановое лечение, оперативное вмешательство, стационарное лечение и покупка медикаментов. Что касается тех граждан, которые не смогут себе позволить сооплату, они получат помощь за счет государственных или городских программ.

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В "красный пакет", за который государство вообще не намерено платить, входит эстетическая медицина, стоматология (кроме экстренной), обращение без направления врача, приобретение лекарств недоказанной эффективности.

Саботаж или здравый смысл?

При подготовке ко второму чтению этого законопроекта депутаты подали 886 поправок на 328 страницах. Была создана рабочая группа, которая учла полностью или по существу 396 поправок. И передала документ на согласование профильному комитету Верховной Рады.

Количество поправок вызвало серьезную обеспокоенность и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

"Мы вынуждены констатировать, что большинство из этих правок нивелирую саму суть медицинской реформы, предложенной Минздравом и правительством страны. Фактически. вместо реформы всей медицинской отрасли, после внесенный почти 400 правок к законопроектам мы можем говорить о реформе не всей отрасли, а лишь первичного звена медицины", – сказала Супрун на брифинге в Киеве.

По ее словам, парламентский комитет предлагает изменить ключевые позиции законопроекта и изъять из него понятия по сооплату за медицинские услуги. Предусматриваются только услуги, которые государство покрывает на 100% (“зеленый список») и услуги, которые пациент оплачивает полностью (красный список). Кроме того перечень гарантированных государством услуг значительно расширен.

"Фактически мы снова возвращаемся к тому, с чего начинали. Декларируем, что государство будет гарантировать объем услуг. На который фактически не хватит средств. Мы уже 25 лет уже имеем гарантированную безоплатную медицину, которой на самом деле нет", — возмущена Супрун.

Кроме того, рабочая группа решила отказаться от утверждения международных протоколов на уровне закона. Депутаты предлагали разные варианты проверки и утверждения клинических протоколов украинскими структурами. Но в Министерстве здравоохранения усматривают в этом серьезные коррупционные риски. Более того, там настаивают, что "международные протоколы" – это знания и факты, которые используются для лечения людей во всем мире, поэтому они не нуждаются ни в каких утверждениях и проверках для роботы в Украине.

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко пояснил, что оставить в законопроекте сооплату и проголосовать за нее означает для народных депутатов совершить политическое самоубийство на глазах изумленной публики, особенно это касается депутатов-мажоритарщиков.

"Совместная оплата привела бы к тому, что люди, которые нуждаются в лечении в плановом порядке, но у них на сооплату или на оплату нет денег, будут ждать до последнего момента, пока их на "Скорой помощи" не отвезут в больницу и не прооперируют. Но в больницу они уже попадают в тяжелом, запущенном состоянии.

Что касается отказа от международных протоколов, то нет унифицированных международных протоколов, которые используются во всем мире, а есть национальные протоколы других государств, экономически развитых государств, которые не подходят для украинских реалий", – пояснил Кравченко.

Странная спешка

Неизменными в законопроекте остались договорные отношения с медицинскими учреждениями, понятие гарантированный пакет медицинских услуг и лекарств, которые депутаты переименовали в "программу государственных медицинских гарантий". Согласились депутаты и с созданием независимого заказчика услуг – "Национальной службы здоровья", а также не возражали против развития системы eHealth. Но все это, по мнению Супрун лишь полумеры.

Минздрав также выступает против сохранения медицинской субвенции на первичном звене. В министерстве считают, что это разделит систему здравоохранения на две отдельные части и будет стимулировать семейных врачей сразу отправлять пациентов к профильным специалистам, а не лечить больных самостоятельно.

Как считает Супрун, таким образом система финансирования первичного звена останется в существующей административно-коррупционной вертикали и никаких изменений качества на уровне первичной медицинской помощи не будет.

Министерство здравоохранения требует найти способ оставить принципы и суть медицинской реформы, которая отражена в законопроекте, проголосованном Верховной Радой в первом чтении. Также Минздрав обратился в комитет с требованием прекратить саботаж и немедленно вынести в среду любой вывод по законопроекту, чтобы вынести документ на голосование в Верховную Раду немедленно.