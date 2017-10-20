Супрун как доктор Менгеле. Медреформа глазами врачей

Анна Лаба, РИА Новости Украина

На Национальный форум здравоохранения "Здоровая нация" съехалось более 960 делегатов со всей Украины, среди которых были и представители профсоюзов Украины, и представители работодателей, и врачи экстренной помощи, научная и медицинская элита Украины. Пока врачи говорили о том, чем чреваты для Украины непродуманные, судорожные и поспешные попытки реформировать систему здравоохранения, в Верховной Раде нардепы рассматривали законопроект №6327, подготовленный командой Минздрава, и активно вносили в него поправки.

И как оказалось, в ходе рассмотрения поправок, в документ вернули положение о сооплате медицинских услуг.

Как заявила глава профильного комитета Верховной Рады Ольга Богомолец, если законопроект поддержат, то систему здравоохранения выведут на либеральную модель, где медицинские услуги смогут получить только богатые.

"У нас очень много очень болезненных проблем, накопившихся еще с Советского Союза, а потом уже из наших свободных времен, но мы должны находить какие-то приемлемые решения, на самом деле ориентируясь не столько на наши интересы, сколько на интересы тех людей, которые обращаются к нам за медицинской помощью. Я считаю, что то, что происходит сегодня в стенах Министерства здравоохранения, приближает нас к катастрофе. Катастрофе не только для нас, но и для населения Украины", — считает известный правозащитник, диссидент и врач-психиатр Семен Глузман.

Несомненно, что в условиях, когда в Украине цена жизни ожидаемо снижается, растет заболеваемость и ее распространение, при этом медики массово выезжают за границу, нужно действовать быстро оперативно реагировать на эти вызовы. Система здравоохранения нуждается в реформировании, и медики с этим согласны, но они уверены, что подходить к реформированию необходимо разумно, дабы не навредить.

Псевдореформа

Похоже, что команда Минздрава не понимает последствий своих действий. Реализация их реформаторских инициатив, по мнению практикующих врачей и экспертов в области здравоохранения, приведет к реальному коллапсу системы.

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Модель, которая предлагается Минздравом, является американо-грузинской, а вовсе не британо-канадско-австралийской, как уверяют в Минздраве. Более того, она не является европейской, потому что это не реформа системы здравоохранения, а изменение системы финансирования первичного звена, для того чтобы иметь возможность экономить бюджет. Неужели цель украинских граждан, пациентов — экономить государственный бюджет? Неужели эта модель может быть поддержана, как модель системы здравоохранения в Украине, если таким подходом ликвидируется 60% функций здравоохранения?

Участковые готовы к забастовке

Но и врачи первичного звена — терапевты, семейные врачи и педиатры не в восторге от предложенной реформы, даже не взирая на обещанные им большие заработки. Во-первых, в глазах всех остальных врачей, они выглядят штрейхбрейхерами. Во-вторых, возросшая нагрузка заставляет их задуматься, а стоят ли предложенные им деньги тех нагрузок, которые лягут на их плечи?

"Например в Киеве, 2 200 участковых врачей, из них 300 — глубокие пенсионеры за 75 лет, 500 участковых не хватает. Нагрузка была 1,5 тысячи пациентов на врача, а будет 2 тысячи. Врачи говорят, что таким образом они должны будут каждый день в течении года принять 10 прикрепленных пациентов, плюс онкология, плюс тяжелая гематология, плюс повторные больные. И что это получится? Киевские участковые врачи сегодня фактически полностью готовы к забастовке или к массовому увольнению вообще", — говорит председатель Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Лариса Канаровская.

Дорога в ад

Особенно тревожит профессиональное медицинское сообщество, что при переходе от системы Семашко к контрактной модели здравоохранения, уполномоченный орган, по сути посредник, будет не только реализовывать политику в сфере здравоохранения, а фактически формировать эту политику: определять государственные гарантии, определять потребности в медицинских услугах и проверять качество предоставления этих услуг. И это несет в себе огромную угрозу. Таким образом украинская медицина окажется еще в худшей ситуации, чем сейчас. Функция формирования политики должна остаться за Минздравом, уверены медики.

Врачи категорически против намерения и.о. главы Минздрава заменить врачей и фельдшеров в бригадых скорых на парамедиков. То есть Украине навязывают англо-американскую модель оказания экстренной помощи, которая по мнению специалистов, абсолютно неприемлема для нашей страны. Дело в том, что в стране еще в 2012 году стартовала реформа системы экстренной медицинской помощи. Специалисты изучали лучший опыт европейских стран, и был принят закон об экстренной медицинской помощи, и подзаконные акты, которые сегодня сформировали четкую систему предоставления оказания экстренной медицинской помощи. То есть, сегодня служба структурирована, организована, и общество получило гарантированное право на экстренную медицинскую помощь.

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"Сегодня нам навязывается парамедическая система в ситуации, когда у нас не реформирована "первичка", отсутствуют больницы интенсивного лечения, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — самая высокая в Европе. Подумайте, кто сегодня может оказывать помощь пациентам с инсультом, инфарктом, как не врачебные бригады? Поэтому медики экстренной помощи за то, чтобы обязательно нужно сберечь врачебные и фельдшерские бригады", — пояснил президент Всеукраинской ассоциации работников скорой и неотложной помощи и медицины катастроф Анатолий Рогов.

Уничтожение медиков

По мнению члена парламентского комитета по здравоохранению Олега Мусия, над медиками нависла реальная угроза быть уничтоженными, и угроза это исходит именно от власти, которая пришла после Революции достоинства.

"То, как проталкивают в парламенте, ломая народных депутатов через колено, как относятся к медицинскому сообществу проплаченные пропагандисты из Министерства здравоохранения из их фековых псевдопациентских организаций — это абсолютная дискредитация профессии медика, профессии врача, профессии медицинской сестры, дискредитация гражданского общества… Дорвавшаяся до корыта нечисть, которая ничем не лучше всех предыдущих режимов, пытается уничтожить последнее, что у нас есть — наши рабочие места. Если будет принята псевдореформа, в течение года будет сокращена половина медицинского персонала, потому что в бюджете 2018 года на них денег нет вообще. Но теперь это будет легально и законно: это не будет защищенная статься бюджета, это будет плата за услугу, которую вам не дадут. Будет сокращена и закрыта половина больниц и поликлиник, потому что услуги там не будут оплачиваться — в бюджете на это денег не будет. Вас лишаты даже того нищенского состояния, в котором находятся сейчас", — предупредил собравшихся на Форум медработников Мусий.

Все медицина превратится в паллиативную

Если парламент поддержит реформу, предлагаемую Минздравом, бесплатной для населения будет только экстренная медицинская помощь, посещение семейного врача и предсмертное обезболивание — паллиатив.

Все, что будет происходить с многопрофильными больницами в законопроекте не прописано, поэтому, по мнению Богомолец, нет никаких гарантий предоставления помощи, как нет и перечня, за что и сколько будут платить люди. Практически, Кабинет министров продавливает законопроект, который перекладывает на плечи людей сооплату практически по всей высокоспециализированной дорогостоящей помощи.

"Поэтому ситуация, которая создана в системе здравоохранения, напоминает мне геноцид, который был во время голодомора", — подытожила Ольга Богомолец, и добавила, что в результате так называемой реформы вся украинская медицина превратится в паллиативную, когда украинцы могут ожидать не специализированной врачебной помощи, а только бесплатного обезболивания перед смертью.