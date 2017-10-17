Супрун и ее молодая команда присосавшихся грантоедов

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Попав кресло министра здравоохранения Украины, пусть и на правах исполняющей обязанности, Ульяна Супрун не только привела в Минздрав новую команду управленцев, но и целую армию советников. Обратите внимание, что все начинания и.о министра безоговорочно и довольно пылко поддерживают далеко не все пациентские организации Украины. Зато практически на все свои публичные выступления Супрун приходит с командой поддержки, которая готова за идеи реформаторов буквально перегрызть горло любому несогласному. Представители этих организаций требуют от депутатов немедленно внести на рассмотрение Рады реформу здравоохранения, устраивают травлю врачей, митингуют и запускают флешмобы "Все врачи — убийцы, поэтому нам нужна реформа".

Наиболее рьяными сторонниками медреформы вообще, и Супрун в частности, выступают "Пациенты Украины", "Всеукраинская сеть ЛЖВ" и "Реанимационный пакет реформ".

"По сути, и "Пациенты Украины", и "Всеукраинская сеть ЛЖВ" общественными организациями не являются, поскольку выступают в роли агентов влияния, работающими за гранты, то есть за деньги заинтересованного лица, и отрабатывают средства заказчика. Их задача — формирование общественного мнения, мнения профессиональных групп, влияние путем представительства в различных общественных советах и рабочих группах, кроме того они являются внештатными советниками различных органов исполнительной власти на центральном и местом уровне. Это сугубо коммерческие организации, и для людей, которые там ведут свою деятельность, в частности для Шерембея, Стефанишиной, это, в первую очередь, бизнес. Мы знаем, как они пропагандируют реформу, как дискредитируют украинскую медицину и непосредственно украинских врачей, естественно, что за этим кто-то стоит и кому-то это выгодно. И мы преимущественно знаем, от кого они получают те или иные гранты, и кто является конечным выгодополучателем от их деятельности", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Пришла беда, откуда не ждали

Несколько дней назад в офис организаций "Пациенты Украины", "Всеукраинская сеть ЛЖВ" с обыском пришли следователи Национальной полиции и Генеральной прокуратуры. Изъятие документов было санкционировано Печерским районным судом Киева. Оказалось, что Национальная полиция еще с 1 февраля 2017 года расследует хищение средств в особо крупном размере должностными лицами этих благотворительных организаций.

В материалах уголовного производства говорится, что в период 2014-2016 годов должностные лица "Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" и "Пациентов Украины" присвоили грантовые средства международной организации "Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией" в особо крупном размере. Это было сделано якобы через закупку фармацевтических препаратов по завышенной стоимости.

В свою очередь подозреваемые, помня, что лучшая защита — это нападение, обвинили правоохранителей в давлении на пациентские антикоррупционные органиции.

"Наши организации постоянно проходят аудит, а на сайтах в открытом доступе есть вся финансовая отчетность организации. Нас поддерживают крупнейшие международные организации, поэтому открытие уголовных производств против нас — это неприкрытая попытка запугать и парализовать работу наших организаций", — заявила исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина, добавив, что аудит, проведенный по заказу Глобального фонда никаких нарушений не выявил.

Кроме того в ход пошел излюбленный аргумент — все это месть за продвижение реформы госзакупок лекарств и передачи их в руки международным организациям.

"Тендерное корыто — закрыто. Фармацевтическая мафия теряет миллиарды на закупках лекарств через международные организации, которые сейчас оседают не в карманах компаний-прокладок, а используются на закупку дополнительных лекарств для больных, — пояснил глава "Всеукраинской сети ЛЖВ" Дмитрий Шерембей. — Мы, как пациенты, защищаем эту реформу, чтобы не дать вернуться коррупционным схемам. Именно поэтому люди, которые ранее наживались на наших жизнях, задействуют весь возможный государственный аппарат, чтобы напугать нас и заблокировать нашу работу".

На чем прокололись

Обыски в организации "Пациенты Украины" связаны с налоговыми нарушениями. Согласно украинскому законодательству, благотворительная организация имеет право направить 20% от средств, полученных на реализацию своей деятельности, на административные нужды. Это, в первую очередь, зарплаты, различного рода консультации, юридическое сопровождение и т. д.

"А "Пациенты Украины" эту сумму превысили. По моей информации, они выводили средства, заключая договора с различными физическими лицами-предпринимателями на оказание различного рода услуг. По сути, это банальная обналичка. Для налоговой это является правонарушением по той простой причине, что в 20% входит не только заработная плата, как посчитали в "Пациентах Украины". Естественно, что эта организация попала в поле зрения налоговой, и налоговая предъявляет к ним претензии на совершенно законных основаниях", — сказал РИА Новости информированный источник.

И даже не суть важно, в курсе ли подобных действий "Пациентов Украины" грантодатели, или же общественники подворовывают с их благословения, тем не менее, такие действия являются нарушением действующего законодательства.

Что касается претензий к "Всеукраинской сети ЛЖВ", то они возникли за другие прегрешения. Возможно, речь идет о меньших суммах, да только дело попахивает сепаратизмом.

Отчеты о деятельности благотворительной организации есть в свободном доступе. Их публикует тот же "Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией", фонды Джорджа Сороса и другие. Служба безопасности Украины провела анализ этих отчетов и обнаружила, что в материалах Глобального фонда отражено, что "ЛЖВ" получила деньги от фонда, а затем направила их на реализацию деятельности своего подразделения в Крыму. Причем направила наличными. Но вот незадача — это крымское подразделение "ЛЖВ" уже перерегистрировалось и работает в рамках российского законодательства. Забавно, что эту информацию грантодателю подала сама "Всеукраинская сеть ЛЖВ", поэтому Фонд и отразил ее в отчете. По информации собеседника агентства, речь идет о сумму около 30 тысяч долларов.

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В СБУ считают, что "Сеть ЛЖВ", "действуя умышленно и по предварительному сговору, при содействии сотрудников ФСБ РФ, разработали и внедрили схему выведения грантовых средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на временно оккупированную территорию АР Крым для их использования с целью финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", других антигосударственных пророссийских и сепаратистких движений, Интернет-ресурсов".

Шерембей по инерции назвал обвинения СБУ очередной атакой на борцов с коррупцией.

Большой секрет для маленькой компании

Парадокс, но практически все украинские борцы с коррупцией приходят в высшую степень ажитации, когда у них просят обнародовать собственные доходы, то есть сделать то, чего они сами требуют от политиков и чиновников. И тут же начинают обвинять всех в попытках оказать давление и запугать героев анткоррупционного фронта.

Например учредитель БФ "Пациенты Украины", глава "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ / СПИД" Дмитрий Шерембей отказался называть сумму своих заработков. Ведущая в эфире "112". безуспешно добивалась от известного борца с коррупцией и правозащитника ответа на простой вопрос — на какие средства он живет и какой доход ему приносит общественная деятельность.

"Я работаю в нескольких организациях, в нескольких проектах… Я являюсь ведущим тренером и экспертом в общественных организаций. Зарплату получаю как глава "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ / СПИД". Большую зарплату…Это секрет. Вас бы устроило, если бы активист в Украине получал зарплату высшую чем средняя зарплата?", — уклонился тогда от ответа Шерембей.

После событий на Майдане, в которых, кстати, Шерембей принимал активное участие, влияние общественных организаций выросло, и это, увы, привело к тому, что на них начали паразитировать спецы по нелегальному лоббированию. И, как утверждают сведущие люди, профессиональные борцы с коррупцией неплохо зарабатывают на пиар-сопровождении и лоббировании интересов фармкомпаний.

Залезли в карман к народу

"И Супрун и те, кто ее окружают и поддерживают, — это та категория деятелей, которые общественную деятельность превратили в хороший бизнес. Профессиональные волонтеры, профессиональные общественники — они из одного теста, они занимались одними делами, осваивали гранты, соответственно, они питались из одного источника, поэтому они и скооперировались. Это как раз де деятели, которые финансируются из фонда "Возрождение" Сороса, Глобального фонда, и их профессия — осваивать гранты. Поэтому Супрун и допустила их к себе, они же партнеры по бизнесу. Но если раньше "Пациенты Украины" и "Сеть ЛЖВ" осваивали только гранты фондов, то теперь Супрун вывела их на качественно новый уровень. Она рассказывает, что проводит реформы и реализовывает какие-то проекты в рамках реформ, хотя в реальности ничего не происходит, только тратятся деньги, а государство Украина берет в долг. Хоть и под небольшие проценты, но отдавать все равно надо, и все эти долги теперь лягут на плечи украинцев. Это новый уровень всей этой общественной деятельности, волонтерства, меценатства — за счет карманов украинцев", — уверен Сергей Кравченко.