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    Аналитика и комментарии

    Супрун и ее молодая команда присосавшихся грантоедов

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    Медреформа или медицинский геноцид? (212)

    (обновлено: )8510
    И.о. главы Минздрава Ульяну Супрун окружают исключительно избранные волонтеры и общественники. Превратив свою деятельность в прибыльный бизнес, они будут до последнего биться за доходное место, отметая все подозрения в подворовывании денег благотворителей.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Ульяна Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Попав кресло министра здравоохранения Украины, пусть и на правах исполняющей обязанности, Ульяна Супрун не только привела в Минздрав новую команду управленцев, но и целую армию советников. Обратите внимание, что все начинания и.о министра безоговорочно и довольно пылко поддерживают далеко не все пациентские организации Украины. Зато практически на все свои публичные  выступления Супрун приходит с командой поддержки, которая готова за идеи реформаторов буквально перегрызть горло любому несогласному. Представители этих  организаций требуют от депутатов немедленно внести на рассмотрение Рады реформу здравоохранения, устраивают травлю врачей, митингуют и запускают флешмобы "Все врачи — убийцы, поэтому нам нужна реформа". 

    Наиболее рьяными сторонниками медреформы вообще, и Супрун в частности, выступают "Пациенты Украины", "Всеукраинская сеть ЛЖВ" и "Реанимационный пакет реформ".

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    "По сути, и "Пациенты Украины", и "Всеукраинская сеть ЛЖВ" общественными организациями не являются, поскольку выступают в роли агентов влияния, работающими за гранты, то есть за деньги заинтересованного лица, и отрабатывают средства заказчика. Их задача — формирование общественного мнения, мнения профессиональных групп, влияние путем представительства в различных общественных советах и рабочих группах, кроме того они являются внештатными советниками различных органов исполнительной власти на центральном и местом уровне. Это сугубо коммерческие организации, и для людей, которые там ведут свою деятельность, в частности для Шерембея, Стефанишиной, это, в первую очередь, бизнес. Мы знаем, как они пропагандируют реформу, как дискредитируют украинскую медицину и непосредственно украинских врачей, естественно, что за этим кто-то стоит и кому-то это выгодно. И мы преимущественно знаем, от кого они получают те или иные гранты, и кто является конечным выгодополучателем от их деятельности", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

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    Несколько дней назад в офис организаций "Пациенты Украины", "Всеукраинская сеть ЛЖВ" с обыском пришли следователи Национальной полиции и Генеральной прокуратуры. Изъятие документов было санкционировано Печерским районным судом Киева. Оказалось, что Национальная полиция еще с 1 февраля 2017 года расследует  хищение средств в особо крупном размере  должностными лицами этих благотворительных организаций.

    В материалах уголовного производства говорится, что в период 2014-2016 годов должностные лица "Всеукраинской сети людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" и "Пациентов Украины" присвоили грантовые средства международной организации "Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией" в особо крупном размере. Это было сделано якобы через закупку фармацевтических препаратов по завышенной стоимости.

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    В свою очередь подозреваемые, помня, что лучшая защита — это нападение, обвинили правоохранителей в давлении на пациентские антикоррупционные органиции.

    "Наши организации постоянно проходят аудит, а на сайтах в открытом доступе есть вся финансовая отчетность организации. Нас поддерживают крупнейшие международные организации, поэтому открытие уголовных производств против нас — это неприкрытая попытка запугать и парализовать работу наших организаций", — заявила исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина, добавив, что аудит, проведенный по заказу Глобального фонда никаких нарушений не выявил.

    Кроме того в ход пошел излюбленный аргумент  — все это месть за продвижение реформы госзакупок лекарств и передачи их в руки международным организациям.

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    "Тендерное корыто — закрыто. Фармацевтическая мафия теряет миллиарды на закупках лекарств через международные организации, которые сейчас оседают не в карманах компаний-прокладок, а используются на закупку дополнительных лекарств для больных— пояснил глава "Всеукраинской сети ЛЖВ" Дмитрий Шерембей— Мы, как пациенты, защищаем эту реформу, чтобы не дать вернуться коррупционным схемам. Именно поэтому люди, которые ранее наживались на наших жизнях, задействуют весь возможный государственный аппарат, чтобы напугать нас и заблокировать нашу работу". 

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    Обыски в организации "Пациенты Украины" связаны с налоговыми нарушениями. Согласно украинскому законодательству, благотворительная организация имеет право направить 20% от средств, полученных на реализацию своей деятельности, на административные нужды. Это, в первую очередь, зарплаты, различного рода консультации, юридическое сопровождение и т. д.

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    "А "Пациенты Украины" эту сумму превысили. По моей информации, они выводили средства, заключая договора с различными физическими лицами-предпринимателями на оказание различного рода услуг. По сути, это банальная обналичка. Для налоговой это является правонарушением по той простой причине, что в 20% входит не только заработная плата, как посчитали в "Пациентах Украины". Естественно, что эта организация попала в поле зрения налоговой, и налоговая предъявляет к ним претензии на совершенно законных основаниях", — сказал РИА Новости информированный источник.

    И даже не суть важно, в курсе ли подобных действий "Пациентов Украины" грантодатели, или же общественники подворовывают с их благословения, тем не менее, такие действия являются нарушением действующего законодательства.

    Что касается претензий к "Всеукраинской сети ЛЖВ", то они возникли за другие прегрешения. Возможно, речь идет о меньших суммах, да только дело попахивает сепаратизмом.

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    Отчеты о деятельности благотворительной организации есть в свободном доступе. Их публикует тот же "Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией", фонды Джорджа Сороса и другие. Служба безопасности Украины провела анализ этих отчетов и обнаружила, что в материалах Глобального фонда отражено, что "ЛЖВ" получила деньги от фонда, а затем направила их на реализацию деятельности своего подразделения в Крыму. Причем направила наличными. Но вот незадача — это крымское подразделение "ЛЖВ" уже перерегистрировалось и работает в рамках российского законодательства. Забавно, что эту информацию грантодателю подала сама "Всеукраинская сеть ЛЖВ", поэтому Фонд и отразил ее в отчете. По информации собеседника агентства, речь идет о сумму около 30 тысяч долларов. 

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    В СБУ считают, что "Сеть ЛЖВ", "действуя умышленно и по предварительному сговору, при содействии сотрудников ФСБ РФ, разработали и внедрили схему выведения грантовых средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией  на временно оккупированную территорию АР Крым для их использования с целью финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", других антигосударственных пророссийских и сепаратистких движений, Интернет-ресурсов".

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    Шерембей по инерции назвал обвинения СБУ очередной атакой на борцов с коррупцией.

    Большой секрет для маленькой компании

    Парадокс, но практически все украинские борцы с коррупцией приходят в высшую степень ажитации, когда у них просят обнародовать собственные доходы, то есть сделать то, чего они сами требуют от политиков и чиновников. И тут же начинают обвинять всех в попытках оказать давление и запугать героев анткоррупционного фронта.

    Например учредитель БФ "Пациенты Украины", глава "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ / СПИД" Дмитрий Шерембей отказался называть сумму своих заработков. Ведущая в эфире "112". безуспешно добивалась от известного борца с коррупцией и правозащитника ответа на простой вопрос — на какие средства он живет и какой доход ему приносит общественная деятельность.

    "Я работаю в нескольких организациях, в нескольких проектах… Я являюсь ведущим тренером и экспертом в общественных организаций. Зарплату получаю как глава "Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ / СПИД". Большую зарплату…Это секрет. Вас бы устроило, если бы активист в Украине получал зарплату высшую чем средняя зарплата?", — уклонился тогда  от ответа Шерембей.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    После событий на Майдане, в которых, кстати, Шерембей принимал активное участие,  влияние общественных организаций выросло, и это, увы, привело  к тому, что на них начали паразитировать спецы по нелегальному лоббированию. И, как утверждают сведущие люди, профессиональные борцы с коррупцией неплохо зарабатывают на пиар-сопровождении и лоббировании интересов фармкомпаний. 

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    "И Супрун и те, кто ее окружают и поддерживают, — это та категория деятелей, которые общественную деятельность превратили в хороший бизнес.  Профессиональные волонтеры, профессиональные общественники — они из одного теста, они занимались одними делами, осваивали гранты, соответственно, они питались из одного источника, поэтому они и скооперировались. Это как раз де деятели, которые финансируются из фонда "Возрождение" Сороса, Глобального фонда, и их профессия — осваивать гранты. Поэтому Супрун и допустила их к себе, они же партнеры по бизнесу. Но если раньше "Пациенты Украины" и "Сеть ЛЖВ" осваивали только гранты фондов, то теперь Супрун вывела их на качественно новый уровень. Она рассказывает, что проводит реформы и реализовывает какие-то проекты в рамках реформ, хотя в реальности ничего не происходит, только тратятся деньги, а государство Украина берет в долг. Хоть и под  небольшие проценты, но отдавать все равно надо, и все эти долги теперь лягут на плечи украинцев.  Это новый уровень всей этой общественной деятельности, волонтерства, меценатства — за счет карманов украинцев", — уверен Сергей Кравченко.

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