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    Общество

    Майдан "утепляется". Под Раду принесли пенопласт и новые палатки

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (191)

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    По данным СМИ, в палаточном городке под Верховной Радой в центре Киева остаются около 400 активистов, порядок обеспечивают примерно такое же количество правоохранителей.
    Активисты несут в палаточный городок под Верховной Радой пенопласт
    Украинские новости

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители разрешили активистам пронести пенопласт и новые палатки через металлическое ограждение к зданию Верховной Рады, сообщают "Украинские новости".

    Протестующие под Верховной Радой, 19 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    "Третий Майдан". Коломойский потратится, Саакашвили проиграет, Порошенко не уступит

    По данным издания, правоохранители начали пропускать активистов с палатками и пенопластом. До этого их окружили и никого не пропускали.

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    В палаточном городке остаются около 400 активистов, порядок обеспечивают такое же примерно количество правоохранителей.

    В четверг вечером, 19 октября, несколько сотен активистов пришли на ул. Банковая под Администрацию президента и передали главе государства свои требования.

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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