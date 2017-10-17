Третий Майдан начался - активисты ставят палатки

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Участники акции протеста начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады Украины: есть и большие армейские, и маленькие туристические, передает корреспондент РИА Новости.

Митингующие принесли несколько десятков палаток и столько же спальных мешков на площадь Конституции возле здания Верховной Рады. Участники акции заявили о намерении установить палатки возле здания парламента. Один из митингующих сказал, что "скоро еще принесут 700 палаток, которые были выделены в виде гуманитарной помощи". Однако кем предоставлены палатки, он не сказал.

Во вторник возле здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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