Нардеп Гончаренко попался под горячую руку митингующим у Рады

На видео видно, что Гончаренко хотел пройти к зданию Рады через толпу участников митинга, в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.

В эфире телеканала "112 Украина" Гончаренко заявил, что не будет обращаться к правоохранителем из-за этого инцидента. "Мне кажется, что есть намного лучшие темы в Верховной Раде… Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все нормально: точно не голодают. И народ, и тем более митингующие. По некоторым из них я вижу, что они столько получили денег… там точно есть категория, которая была там не по призыву души… что они могли не только яйцами, могли и черной икрой покидать", — сказал Гончаренко.

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Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.