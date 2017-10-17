наверх
17.10.201717:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Нардеп Гончаренко попался под горячую руку митингующим у Рады

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (85)

    (обновлено: )38170
    Участники митинга возле Верховной Рады забросали яйцами заместителя главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, видео инцидента опубликовано на YouTube.
    Канал EuroMaydan на Youtube

    На видео видно, что Гончаренко хотел пройти к зданию Рады через толпу участников митинга, в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.

    В эфире телеканала "112 Украина" Гончаренко заявил, что не будет обращаться к правоохранителем из-за этого инцидента. "Мне кажется, что есть намного лучшие темы в Верховной Раде… Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все нормально: точно не голодают. И народ, и тем более митингующие. По некоторым из них я вижу, что они столько получили денег… там точно есть категория, которая была там не по призыву души… что они могли не только яйцами, могли и черной икрой покидать", — сказал Гончаренко.

    Смотрите также: Горячий Михо. Саакашвили на митинге у Рады

    Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Под Радой начались столкновения
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Василий Мирошниченко
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?