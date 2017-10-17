Гелетей резко прокомментировал стычку с Парасюком у Рады

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Начальник управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей назвал неадекватным поведение внефракционного депутата Владимира Парасюка, с которым ранее у него произошла потасовка возле здания Верховной Рады.

Ранее видеозапись инцидента опубликовал в Facebook директор информационного ресурса "Трипольский край" Евгений Цяпенко. На записи видно, как Парасюк провоцирует на конфликт начальника госохраны, после того как депутат толкнул его, началась потасовка. Начальник управления Нацполиции Украины Андрей Крищенко сообщил, что материалы по этому инциденту передадут в прокуратуру.

"Это мягко говоря такое неадекватное поведение, я бы сказал, антисоциальное поведение депутата, который прикрывается депутатской неприкосновенностью… Я хотел просто услышать,.. какие у него ко мне претензии… Изначально он сказал, что много правоохранителей собрались возле Рады, но это было только поводом для того, чтобы этот конфликт состоялся, потому что я понимаю психотип этого человека, его неадекватность, я не хотел и никогда не буду опускаться до его уровня", — заявил Гелетей в эфире телеканала "112 Украина".

Он также сообщил, что не обращался к правоохранителям по поводу инцидента.

Во вторник у здания Рады также проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.