Стало известно, когда Рада рассмотрит требования митингующих

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Парламент рассмотрит вопросы об отмене депутатской неприкосновенности и новом избирательном законодательстве после того, как депутаты завершат рассмотрение медицинской реформы, сообщил во вторник спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Во вторник у Рады проходит митинг, организованный рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Группа депутатов во вторник сорвала заседание Согласительного совета лидеров парламентских фракций, требуя безотлагательно вынести на рассмотрение Рады эти вопросы.

"Я сейчас по решению Согласительного совета даю поручение, чтобы было обнародовано недельное расписание пленарных заседаний, и в нем предусмотреть, что после вопроса медицинской реформы поставить два вопроса: о снятии неприкосновенности, а после этого законопроекты, которые касаются избирательной реформы. Я считаю, что это подход, который способен обеспечить компромисс в зале и который дает четкий ответ, что Верховная рада слышит общество и его требования", — сказал Парубий в ходе заседания Рады.

Спикер не уточнил сроки, когда депутаты могут приступить к рассмотрению этих вопросов.

Ранее во вторник Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагает внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты как и раньше не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.