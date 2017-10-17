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    Политика

    Порошенко отреагировал на протесты у Рады

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (74)

    (обновлено: )40506
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что большинство озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что акция, которая проходит у стен Верховной  Рады, будет носить мирный характер и поспособствует принятию решений, которых добиваются ее участники.

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    Во вторник у Рады проходит митинг, организованный рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

    По словам президента, большинство озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.

    "Мы абсолютно открыты к сотрудничеству с любыми инициативами, и не надо стучать в открытые двери. Я также надеюсь, что сегодняшние акции будут носить мирный характер и они абсолютно спокойно и эффективно завершатся и будут содействовать принятию в том числе президентских законопроектов", — сказал Порошенко на брифинге по итогам переговоров с президентом Мальты, которая находится с госвизитом на Украине.

    Ранее во вторник Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагает внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты как и раньше не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

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