Горячий Михо. Саакашвили на митинге у Рады

Во вторник у Рады проходит митинг, организованный рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Михаил Саакашвили на митинге у Верховной Рады посоветовал президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку.

"Если до конца дня эти люди не примут никакого решения на благо народа, то мы должны подумать о следующих наших требованиях… Пока есть Порошенко – нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко — будут нищета! Пока есть Порошенко будет эмиграция(…) Если Порошенко не услышит сегодня вас, то нам всем предстоит переместиться в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам сюда. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своего поста. У него еще есть время! это не мой ультиматум, это мой совет", — цитирует Украинская правда Саакашвили.

Ранее во вторник Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагает внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты как и раньше не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.