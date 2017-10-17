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17.10.201714:13
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    Фотоленты

    Горячий Михо. Саакашвили на митинге у Рады

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (76)

    (обновлено: )128
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Во вторник у Рады проходит митинг, организованный рядом политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

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    Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

    Михаил Саакашвили на митинге у Верховной Рады посоветовал президенту Украины Петру Порошенко уйти в отставку.

    "Если до конца дня эти люди не примут никакого решения на благо народа, то мы должны подумать о следующих наших требованиях… Пока есть Порошенко – нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко — будут нищета! Пока есть Порошенко будет эмиграция(…) Если Порошенко не услышит сегодня вас, то нам всем предстоит переместиться в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам сюда. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своего поста. У него еще есть время! это не мой ультиматум, это мой совет", — цитирует Украинская правда Саакашвили.

    Ранее во вторник Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагает внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты как и раньше не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

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