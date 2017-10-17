"Майдан Саакашвили"…Киев замер в тревожном ожидании

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Анонсированная на 17 октября экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили "масштабная" акция протеста у Рады, похоже, даст старт той самой "горячей политической осени", о которой все говорят.

Предстоящую акцию сами организаторы называют "всеукраинской" и "масштабной", а некоторые в сети даже окрестили "третим Майданом". Однако, чего ждать, пока непонятно. Кто-то говорит о бессрочном протесте, кто-то об активных действиях, а вот силовики предупреждают о риске провокаций.

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Во вторник утром обстановка в столице накалилась до предела. Силовики оцепили весь правительственный квартал щитами, здание парламента окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции. Перекрыты и улицы в центре столицы. "Возле самой ВР около 500 человек Нацгвардии, также работает полиция. В центре частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к ул. Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили. Вокруг ВР также стоят металлические рамки, людей проверяют на наличие оружия и опасных веществ", — сообщает "112 Украина".

Подробнее о том, что ожидается сегодня в Киеве, — в обзоре РИА Новости Украина.

В сети 17 октября уже окрестили чуть ли не началом "нового Майдана". Тем более, что на манеже все те же. Изначально главным действующим лицом будущей акции стал Михаил Саакашвили. Но позже к нему присоединились уже всем известные депутаты-майдановцы Мустафа Найем, Сергей Лещенко и другие из числа зазывал на Революцию достоинства. Теперь они собирают народ, чтобы "заставить власть выполнять свои обещания". Как известно, у активистов — список требований по реформе власти.

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О своем участии в будущей акции также заявили ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Общественное движение "Хвыля" Виктора Чумака, партия "Альтернатива" Егора Фирсова, партия "Демократический альянс" (Василий Гацько и Виктория Пташник), "Самопомич" Андрея Садового,"Национальный корпус" Андрея Билецкого и партия "5.10" Геннадия Балашова. Среди спикеров ожидаются народные депутаты Юрий Деревянко, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Владимир Парасюк и другие. Кроме того, в акции планируют участвовать общественные организации: Центр противодействия коррупции, "Честно", "Автомайдан", Реанимационный пакет реформ.

Однако от участия отказались представители "Батькивщины", хотя в партии заявили о поддержке предстоящей акции.

Требования к власти

Организаторы акции намерены предъявить список требований по реформе власти. Среди них — создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. Если требования не будут услышаны, акцию хотят сделать бессрочной и добиваться отставки действующего президента Петра Порошенко. "Будет очень хорошо, если 17 октября президент и Верховная Рада примут требования общественных активистов и людей по антикоррупционному суду, новому избирательному закону и депутатской неприкосновенности, что приведет к очищению украинской политики. А если нет, то у народа может остаться только одно требование – отставка Порошенко", – писал Михаил Саакашвили в Facebook.

А в блоге на "Украинской правде", опубликованном 11 октября, он выставил условия лично Порошенко. Первое – начать бескомпромиссную борьбу с коррупцией, начав со своего окружения. Открытая продажа Петром Порошенко собственных активов – второе. Третье требование Михо к президенту – это не только новый закон о выборах в парламент, но и обновление Центральной избирательной комиссии.

В то же время сами организаторы заверяют, что акция — это не "третий Майдан" и будет носить мирный характер.

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Соратник Саакашвили Мустафа Найем подчеркнул, что это протест с целью добиться выполнения понятных и конкретных требований. "Нет. Никто так не позиционирует акцию 17.10.17. Это протест с целью добиться выполнения очень понятных и конкретных требований. И на будущее. Майданы в принципе невозможно планировать. Не ведитесь на всю эту чушь. Перерастет та или иная акция во что-то большее зависит исключительно от двух факторов: готовности общества и интеллекта власти", — написал он в своем блоге на "Украинской правде".

При этом он подчеркнул, что протест будет длится в разных форматах до того момента, пока не будут выполнены все требования.

Реакция силовиков

Однако в СБУ настроены не так радужно и предупреждают о риске новых провокаций.

В канун акций спецслужбы сообщили о предотвращении кровопролития на акции Саакашвили в Киеве. В ведомстве сообщили, что задержали группу провокаторов и задокументировали факты поиска задержанными дстрелкового оружия и "средств поражения". "С целью не допустить причинения вреда жизни и здоровью людей и других тяжких последствий сотрудники СБУ пресекли указанные противоправные намерения путем блокирования 14 октября попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета двумя бывшими активистами объединения "Революционные правые силы", — говорится в сообщении.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что во вторник, 17 октября, у здания Рады "маргинализованные и криминальные элементы" готовят провокации и насильственные действия по отношению к правоохранителям. "Им нужна картинка, хаос и дестабилизация, — пояснил Шкиряк. — Правоохранительные органы полностью готовы к любым вызовам и будут неукоснительно защищать право граждан на мирный протест".

По его словам, "подразделения Нацполиции и Нацгвардии будут адекватно, в рамках предоставленных им полномочий законами и Конституцией Украины, реагировать на грубые правонарушения, насилие и антигосударственные провокации со стороны деструктивных сил из окружения Саакашвили и Ко, если такие действия будут иметь место".

Мнение

Чего ждать от акции пока непонятно. Кто-то говорит о длительном протесте и даже "новом Майдане", кто-то об активных действиях, некоторые заявляют о риске возможных провокаций.

Как пишет "Страна", ссылаясь на руководителя одной из политсил, организующих акцию: "майданный" сценарий рассматривается как один из запасных планов действительно на случай, если от условий митингующих отмахнутся".

В то же время политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что акция Саакашвили — это полнейшая дискредитация протестов против власти. При этом он с иронией отмечает: "если бы к госперевороту на Майдане гототовились в таком клоунском стиле, как Саакашвили к 17 октября, то Янукович до сих пор был президентом".

Скриншот с сайта Facebook

По материалам из открытых источников интернет