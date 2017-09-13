Кому друг, кому враг. Саакашвили порвал политикум

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальное возвращение

Возвращение Михаила Саакашвили в Украину стало поистине самым громким событием нового политического сезона. Скандальный экс-губернатор Одесской области стал катализатором объединения оппозиционных сил и переформатирования украинского политикума.

Юлия Тимошенко, которая его сопровождала, уже объявила об объединении "оппозиционных проевропейских сил", а в МВД анонсировали детальное следствие в отношении действий всех причастных к "прорыву" Саакашвили.

"… все демократические проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения усилий с силами общества, которые готовы совместно и до победы проходить путь становления Украины", — заявила Юлия Тимошенко.

По ее словам, недопуск в Украину делегации украинских парламентариев и Михаила Саакашвили "стал приговором действующей власти".

В то же время эксперты не исключают, что вся ситуация может вылиться в серьезный политический кризис в Украине, который будет сопровождаться блокированием Рады, требованиями роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов.

Украинский политикум разделился

В украинском политикуме мнения относительно Саакашвили разделились на два лагеря.

JANEK SKARZYNSKI / AFP Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017

В "Народном фронте" считают, что Саакашвили, Тимошенко и их соратники должны быть привлечены к уголовной ответственности. Также в качестве наказания с них должен быть снят депутатский иммунитет.

Смотрите также: Тимошенко во время прямого эфира вручили "Политический Оскар"

"Так требует закон и справедливость, которую мы отстояли на Майдане. Когда вся страна в течение последних нескольких лет борется за свою независимость, свободу и свое европейское будущее, кучка популистов и гастролеров – Саакашвили, Тимошенко и другие – слепо и цинично борются за власть в стране", – говорится в заявлении партии.

Возмутились ситуацией с Саакашвили и в "Радикальной партии".

"Радикальная партия" Ляшко призвала провести внеочередное заседание Рады из-за ситуации с прорывом Саакашвили в Украину.

Как заявил нардеп "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, нужно задержать и арестовать тех, кто "посягнул на украинскую государственность под руководством Саакашвили-Тимошенко".

Нардеп возмутился, что депутаты прикрывались депутатской неприкосновенностью – и "способствовали нападению на пограничников и полицию".

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного заседания украинского парламента, на которое нужно позвать руководителей всех силовых структур, генерального прокурора, президента и Кабинет министров – и нужно четко ответить обществу на то, что вчера произошло", – заявил он.

Соратник Ляшко также сказал, что президент Петр Порошенко несет "персональную ответственность" за ситуацию – но "он сутки молчит":

"Это он незаконно предоставил Саакашвили гражданство, бездумно противодействовал возвращению этого политического афериста – и его ответственность должна быть исключительно такой же".

Возмутился ситуацией вокруг Саакашвили и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его мнению, неправильно себя ведут как украинская власть, так и сторонники политика.

Это непутевое поведение обеих сторон – "и власти, и тех людей, которые осуществляли это шоу", подчеркнул Тука.

"Я был поражен, что среди депутатов, которые в этом участвовали, есть много людей, с которыми у меня хорошие отношения, которых я уважаю. И когда они своими действиями просто прикрывали нарушение закона, я не понимаю такого отношения. Что касается власти: если вы решили не пускать, у вас достаточно сил и возможностей, чтобы этого не делать. Если вы не способны это сделать, то зачем совершать такие непонятные действия, как задержание поезда? Затем подставлять бедных пограничников… Не могу понять, что произошло, но в любом случае у меня впечатление сугубо негативное от того, что я видел", – заявил замминистра.

Читайте также: Отмоемся? Саакашвили добавил Украине отрицательного имиджа

Он выразил убеждение, что "это только начало".

"Я говорил, что в сентябре будут попытки подогреть ситуацию в Киеве. Надеюсь, что у организаторов, которые пока стоят за кулисами, в Киеве ничего не получится, и тогда акценты будут перемещены на регионы", – заявил Тука.

Реакция в мире

Новость о прорыве Саакашвили через украинскую границу вмиг облетела западные СМИ. Однако, если западные СМИ активно комментировали события на украинско-польской границе, то с западными политиками сложилась иная ситуация.

В мире отреагировали на новость неоднозначно, похоже, окончательно устав от Украины. Европейские политики не спешат становиться на защиту Саакашвили, но и недовольны действиями Киева.

В Госдепе США инцидент назвали делом, касающимся лишь Грузии и Украины.

"Что касается бывшего президента Михаила Саакашвили и его вчерашнего вхождения в Украину, есть правовые процедуры, и мы наблюдаем за этим процессом. Обращение грузинского правительства с требованием экстрадиции Саакашвили касается лишь двух стран — Украины и Грузии", — отметила зампомощник главы американского Госдепартамента Бриджит Бринк.

Не осталась в стороне и Грузия. Однако администрация президента страны считает, что ситуация с прорывом Саакашвили является только "внутриукраинской" проблемой.

"Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины — ред.), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", — сказала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе.

Она также добавила, что в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.

Заявления прозвучали также из Польши, но и там МИД ограничился фразой о том, что эти события являются "внутренним делом Украины", а потому комментировать тут нечего.

Содержательный комментарий прозвучал разве что от евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, приближенного к действующей власти страны.

Он стал на сторону Саакашвили и пообещал поднять вопрос о его поддержке в Европарламенте.

В то же время польский МИД назвал "прорыв" Саакашвили "внутренними играми в Украине".

"Случай с бывшим президентом Грузии является внутренней игрой в Украине, и мы не участвуем в этом", — заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Реакция России

В Кремле назвали приключения Саакашвили политической клоунадой. По словам спикера российского президента Дмитрия Пескова, российские власти не следят за этим.

"На повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот этим мы занимаемся. Не думаю, что этот вопрос относится к категории серьезных. Скорее — эта тема курьезных вопросов, относящихся ближе к категории политической клоунады", — отметил он.

По материалам из открытых источников интернет