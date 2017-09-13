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    Аналитика и комментарии

    Кому друг, кому враг. Саакашвили порвал политикум

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    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается (471)

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    Возвращение Саакашвили стало катализатором объединения оппозиционных сил и переформатирования украинского политикума. Мнения политиков в Украине и мире разделились. Похоже, в ЕС не спешат защищать Саакашвили и недовольны действиями Киева.
    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Скандальное возвращение 

    Возвращение Михаила Саакашвили в Украину стало поистине самым громким событием нового политического сезона. Скандальный экс-губернатор Одесской области стал катализатором объединения оппозиционных сил и переформатирования украинского политикума.

    Пресс-конференция Саакашвили во Львове
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прорыв Саакашвили: гнев властей и реакция силовиков

    Юлия Тимошенко, которая его сопровождала, уже объявила об объединении "оппозиционных проевропейских сил", а в МВД анонсировали детальное следствие в отношении действий всех причастных к "прорыву" Саакашвили. 

    "… все демократические проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения усилий с силами общества, которые готовы совместно и до победы проходить путь становления Украины", — заявила Юлия Тимошенко.

    По ее словам, недопуск в Украину делегации украинских парламентариев и Михаила Саакашвили "стал приговором действующей власти".

    В то же время эксперты не исключают, что вся ситуация может вылиться в серьезный политический кризис в Украине, который будет сопровождаться блокированием  Рады, требованиями роспуска парламента и внеочередных парламентских выборов.

    Украинский политикум разделился 

    В украинском политикуме мнения относительно Саакашвили разделились на два лагеря. 

    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко 10 сентября 2017

    В "Народном фронте" считают, что Саакашвили, Тимошенко и их соратники должны быть привлечены к уголовной ответственности. Также в качестве наказания с них должен быть снят депутатский иммунитет. 

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    "Так требует закон и справедливость, которую мы отстояли на Майдане. Когда вся страна в течение последних нескольких лет борется за свою независимость, свободу и свое европейское будущее, кучка популистов и гастролеров – Саакашвили, Тимошенко и другие – слепо и цинично борются за власть в стране", – говорится в заявлении партии.

    Возмутились ситуацией с Саакашвили и в "Радикальной партии". 

    "Радикальная партия" Ляшко призвала провести внеочередное заседание Рады из-за ситуации с прорывом Саакашвили в Украину.

    Как заявил нардеп "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, нужно задержать и арестовать тех, кто "посягнул на украинскую государственность под руководством Саакашвили-Тимошенко". 

    Михаил Саакашвили 10 сентября 2017
    JANEK SKARZYNSKI / AFP
    Наступление Саакашвили. У Порошенко есть только два пути - Небоженко

    Нардеп возмутился, что депутаты прикрывались депутатской неприкосновенностью – и "способствовали нападению на пограничников и полицию".

    "Мы требуем немедленного созыва внеочередного заседания украинского парламента, на которое нужно позвать руководителей всех силовых структур, генерального прокурора, президента и Кабинет министров – и нужно четко ответить обществу на то, что вчера произошло", – заявил он.

    Соратник Ляшко также сказал, что президент Петр Порошенко несет "персональную ответственность" за ситуацию – но "он сутки молчит": 

    "Это он незаконно предоставил Саакашвили гражданство, бездумно противодействовал возвращению этого политического афериста – и его ответственность должна быть исключительно такой же".

    Возмутился ситуацией вокруг Саакашвили и замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его мнению, неправильно себя ведут как украинская власть, так и сторонники политика. 

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу

    Это непутевое поведение обеих сторон – "и власти, и тех людей, которые осуществляли это шоу", подчеркнул Тука. 

    "Я был поражен, что среди депутатов, которые в этом участвовали, есть много людей, с которыми у меня хорошие отношения, которых я уважаю. И когда они своими действиями просто прикрывали нарушение закона, я не понимаю такого отношения. Что касается власти: если вы решили не пускать, у вас достаточно сил и возможностей, чтобы этого не делать. Если вы не способны это сделать, то зачем совершать такие непонятные действия, как задержание поезда? Затем подставлять бедных пограничников… Не могу понять, что произошло, но в любом случае у меня впечатление сугубо негативное от того, что я видел", – заявил замминистра.

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    Он выразил убеждение, что "это только начало".

    "Я говорил, что в сентябре будут попытки подогреть ситуацию в Киеве. Надеюсь, что у организаторов, которые пока стоят за кулисами, в Киеве ничего не получится, и тогда акценты будут перемещены на регионы", – заявил Тука.

    Реакция в мире

    Новость о прорыве Саакашвили через украинскую границу вмиг облетела западные СМИ. Однако, если западные СМИ активно комментировали события на украинско-польской границе, то с западными политиками сложилась иная ситуация.

    Арсен Аваков о действиях сторонников Михаила Саакашвили. Видео
    Канал на Youtube МВС УКРАЇНИ
    Аваков сравнил сторонников Саакашвили с сепаратистами в Донбассе

    В мире отреагировали на новость неоднозначно, похоже, окончательно устав от Украины. Европейские политики не спешат становиться на защиту Саакашвили, но и недовольны действиями Киева.

    В Госдепе США инцидент назвали делом, касающимся лишь Грузии и Украины. 

    "Что касается бывшего президента Михаила Саакашвили и его вчерашнего вхождения в Украину, есть правовые процедуры, и мы наблюдаем за этим процессом. Обращение грузинского правительства с требованием экстрадиции Саакашвили касается лишь двух стран — Украины и Грузии", — отметила зампомощник главы американского Госдепартамента Бриджит Бринк

    Не осталась в стороне и Грузия. Однако администрация президента страны считает, что ситуация с прорывом Саакашвили является только "внутриукраинской" проблемой.

    "Этот процесс, который мы увидели, является внутриполитической темой (Украины — ред.), внутриполитическим вопросом соседней страны, страны, которая является нашим партнером", — сказала политический секретарь президента Грузии Пикрия Чихрадзе.

    Она также добавила, что в администрации президента Грузии не видят необходимости делать лишние комментарии по этому поводу.

    Заявления прозвучали также из Польши, но и там МИД ограничился фразой о том, что эти события являются "внутренним делом Украины", а потому комментировать тут нечего.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Волошин о прорыве Саакашвили: "Аврора" выстрелила, господа

    Содержательный комментарий прозвучал разве что от евродепутата Яцека Сариуш-Вольского, приближенного к действующей власти страны. 

    Он стал на сторону Саакашвили и пообещал поднять вопрос о его поддержке в Европарламенте.

    В то же время польский МИД назвал "прорыв" Саакашвили "внутренними играми в Украине".

    "Случай с бывшим президентом Грузии является внутренней игрой в Украине, и мы не участвуем в этом", — заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский

    Реакция России 

    В Кремле назвали приключения Саакашвили политической клоунадой. По словам спикера российского президента Дмитрия Пескова, российские власти не следят за этим. 

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Саакашвили пересек польско-украинскую границу

    "На повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот этим мы занимаемся. Не думаю, что этот вопрос относится к категории серьезных. Скорее — эта тема курьезных вопросов, относящихся ближе к категории политической клоунады", — отметил он. 

    По материалам из открытых источников интернет

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